على رأسهم لابورت في يورو 2024.. نجوم "خانوا" وطنهم ولعبوا لمنتخب آخر!

ثنائي أمم أوروبا ضمن القائمة..

"تمثيل المنتخب شرف لا يماثله شرف"، تكاد تسمع هذه العبارة من كل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، الذين يعبرون عن فخرهم بحمل راية الوطن في المحافل الدولية.

لكن ذلك لا ينفي أن بعض اللاعبين تنازل طواعية عن هذا الشرف، وقرر ارتداء قميص منتخب آخر، بل وخاض مباريات أمام بلده الأم.

ويتجلى هذا الاستثناء في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الجارية حاليًا في ألمانيا، وتحديدًا في منتخب إسبانيا، الذي يضم في قلب دفاعه نجمين فرنسيين.

ويستعرض جول في هذا التقرير، رحلة عدد من لاعبي كرة الذي مثلوا أكثر من منتخب في مسيرتهم مع كرة القدم: