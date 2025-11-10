Getty Images Sport
"عد وساعد زميلك".. واين روني يصوب سهامه نحو محمد صلاح مجددًا!
ليفربول يسقط أمام مانشستر سيتي
تعرض ليفربول للهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي أمس الأحد.
وفي جميع المسابقات، خسروا الآن سبعًا من آخر عشر مباريات، ما دفع البعض لاستبعادهم من سباق اللقب، بينما انتهى دفاعهم عن لقب كأس كاراباو بالفعل.
كان صلاح غزير الإنتاج العام الماضي لكنه عانى لتسجيل الأهداف هذا الموسم، وإن كان ذلك ضمن خط هجوم لم يتمكن من التألق بانتظام.
يمتلك النجم المصري 4 أهداف فقط باسمه، ولكنه كان يُعفى سابقًا من بعض الواجبات الدفاعية.
هذا الأمر ترك ظهير ليفربول الأيمن كونور برادلي مكشوفًا أمام نجم السيتي جيريمي دوكو، الذي استمتع بأمسية رائعة في ملعب الاتحاد. تم اختيار البلجيكي كرجل للمباراة، مسجلاً هدفًا رائعًا، لكن روني يعتقد أن برادلي كان يجب أن يحصل على مزيد من المساعدة لاحتوائه.
ماذا قال واين روني عن محمد صلاح؟
في برنامج "Match of the Day"، علق روني: "صلاح موجود في الفريق لتسجيل الأهداف وصناعتها. لقد كان أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدى السنوات الست أو السبع الماضية. ولكن في المباريات الكبرى، عليك أن تضاعف (جهودك الدفاعية)".
وأضاف: "عليك العودة ومساعدة زميلك. كونور برادلي كان يخوض مباراة صعبة حقًا اليوم، ليُترك بمفرده. رايان جرافينبيرخ كان يحاول بذل قصارى جهده لمساعدته والوصول إلى هناك، ولكن ذلك يترك مساحات في مراكز أخرى. أعتقد أن صلاح يجب أن يعود ويساعد زميله".
كان روني قد انتقد بالفعل عدة جوانب من أداء ليفربول هذا الموسم. فبعد خسارتهم أمام تشيلسي قبل عدة أسابيع، أثار مخاوف بشأن معدل العمل الدفاعي لصلاح. وأصر اللاعب السابق على أن افتقاره للتأثير في الثلث الأخير لم يعد كافيًا وشكك في مجهوده.
هجوم روني على صلاح.. خطوة ثانية مع معركة فان دايك
تحولت استوديوهات "أمازون برايم" إلى ساحة مواجهة نارية، عندما قرر قائد ليفربول فيرجيل فان دايك مواجهة الناقد واين روني على الهواء مباشرةً. ففور انتهاء فوز ليفربول الثمين 1-0 على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، اتجه فان دايك إلى الاستوديو للرد على مزاعم روني الأخيرة، الذي كان قد اتهم فان دايك ومحمد صلاح بـ"التكاسل" بعد تجديد عقديهما.
أمام الكاميرات، واجه فان دايك أسطورة مانشستر يونايتد، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية ويتألم بشدة للهزائم، نافياً تهمة التراخي. وبينما أكد فان دايك أن الانتقادات "لم تؤثر عليه" شخصياً، إلا أنه وجه لومه لروني قائلاً: "أعتقد أنه من المفترض على اللاعبين السابقين الذين لعبوا على أعلى مستوى... أن يضعوا الكثير من الأمور في نصابها"، مشيراً إلى أن هذه الانتقادات تؤثر سلباً على اللاعبين الشباب.
هذه المواجهة العلنية "أحرجت" روني الذي "لم يحسن الرد"، وفقاً للتقارير، قبل أن ينهي فان دايك الموقف بمصافحته، مختتماً حرباً كلامية بدأت عندما وصف فان دايك انتقادات روني السابقة بـ"الانتقاد الكسول".
بدأ الخلاف عندما انتقد روني بشدة أداء الفريق، متهماً القائد فان دايك بالتقصير في دوره القيادي. لم يتقبل فان دايك هذا النقد، ورد بتهكم شهير واصفاً تعليقات روني بـ "الانتقاد الكسول"، مضيفاً: "لم أسمعه [روني] العام الماضي عندما كانت الأمور تسير على ما يرام".
هذا الرد دفع روني للتمسك بموقفه، فواصل الهجوم على المدافع الهولندي في برنامجه الخاص. ورفض روني التراجع، قائلاً إن فان دايك "يعلم أنه ربما لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، إذا كان صادقاً مع نفسه"، مشدداً على أن وظيفته كقائد كانت تتطلب "عقد اجتماعات" مع زملائه.
جوارديولا يكشف كيفية إيقاف محمد صلاح
لم يتمكن صلاح من التعويض في الثلث الأخير حيث تمكن خط دفاع السيتي من إبقائه تحت السيطرة، ليقلصوا الفجوة مع أرسنال ويخلقوا بعض الفارق بينهم وبين الأبطال (ليفربول)، الذين لا يمكنهم تحمل أي هفوات أخرى إذا كان لديهم أي آمال في الحفاظ على لقبهم.
وكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن السر التكتيكي وراء نجاح فريقه في تحييد خطورة محمد صلاح، معترفاً بأن النجم المصري كان يمثل "كابوساً" حقيقياً للسيتي على مدار السنوات الماضية.
وفي تصريحاته عقب المباراة، وصف جوارديولا صلاح بأنه "لاعب استثنائي" تمكن دائماً من "معاقبة" فريقه في المواجهات السابقة. وأوضح المدرب الإسباني أن الخطة التي وضعها لإيقافه كانت تعتمد على الحصار المكثف، قائلاً: "بمجرد حصول صلاح على الكرة، كان يفاجأ بثلاثة لاعبين حوله".
وأكد بيب أن الهدف من هذا الفخ التكتيكي كان منع صلاح من "نيل الفرصة الكافية للوصول إلى المرمى"، وهو ما نجح فيه السيتي بامتياز، بدعم من الأداء الكبير للمدافع نيكو أوريلي.
