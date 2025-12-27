شكلت الوفاة المفاجئة للنجم البرتغالي ديوجو جوتا في يوليو 2025، بعد تعرضه لحادث سير مروع في إسبانيا أودى بحياته وحياة شقيقه أندريه، إثر انفجار إطار سيارتهما واشتعال النيران فيها، صدمة مدوية زلزلت أركان نادي ليفربول، محولةً موسم 2025-2026 من مجرد منافسة رياضية اعتيادية إلى كابوس إنساني ثقيل الوطأة.

لم يكن جوتا مجرد رقم في التشكيلة أو هدافاً بارعاً يساهم في حصد النقاط فحسب، بل كان ركيزة أساسية وروحاً نابضة بالحياة داخل غرفة الملابس، مما جعل رحيله يترك فراغاً عاطفياً وهائلاً يستحيل ملؤه بالتعليمات الفنية أو التدريبات البدنية.

لقد ألقى هذا الحدث المأساوي بظلاله القاتمة والباردة على أداء الفريق ككل، حيث بدا اللاعبون في معظم مباريات الموسم أشباحاً لأنفسهم داخل المستطيل الأخضر، يفتقدون الشغف والتركيز الذهني اللازمين للمنافسة في أعلى المستويات.

إن الرابطة القوية التي كانت تجمع جوتا بزملائه جعلت من محاولة تجاوز غيابه الأبدي أمراً شبه مستحيل، فتحولت المباريات بالنسبة لهم من فرصة للمتعة والانتصار إلى عبء نفسي ثقيل ومؤلم.