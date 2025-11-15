واجه فريق أرني سلوت مشاكل متزايدة طوال الموسم، بدءًا من دمج اللاعبين الجدد، والأداء الضعيف، وتزايد الإصابات، وهو يبتعد كثيرًا عن المنافسة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعتقد هاتشيسون أن هناك إجابة واحدة فقط لحل مشاكلهم.
"حان وقت المحادثة غير المريحة مع صلاح".. نصيحة لأرني سلوت باستغلال الفرصة الذهبية!
ليفربول يهتز بسبب المستوى السيئ في بداية الموسم
لعب تراجع إنتاجية صلاح والمستوى المخيب للآمال للصفقات الهجومية الجديدة مثل فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك دورًا رئيسيًا في معاناة الريدز حتى الآن هذا الموسم.
انخفضت إنتاجية صلاح بشكل ملحوظ، حيث انخفضت تسديداته ولمساته داخل منطقة الجزاء إلى النصف تقريبًا، وتفاقم الأمر بسبب رحيل شريكه ترنت ألكسندر أرنولد.
في غضون ذلك، لم يسجل فيرتس بعد أي هدف أو تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وما زال يتأقلم مع سرعة وقوة كرة القدم الإنجليزية.
إيزاك، القادم من نيوكاسل بصفقة قياسية، فشل أيضًا في ترك تأثير، حيث كان وقته محدودًا بسبب مشاكل الإصابة المستمرة. وبينما أظهر هوجو إيكيتيكي لحظات مميزة، إلا أنه كان غير مستقر (متذبذب المستوى) بعد بداية واعدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على معاناة الهجوم لإيجاد الانسجام.
ويعتقد هاتشيسون، الذي شارك في 45 مباراة بالدوري مع الريدز بين عامي 1991 و1994، أنه يجب على صلاح أن يتراجع للخلف ويسمح للقادمين الجدد بالازدهار.
- Getty Images Sport
"محادثة غير مريحة حول صلاح"
قال هاتشيسون: "المحادثة غير المريحة ستكون حول أمثال مو صلاح لأنه توجد طريقة لإشراك إيكيتيكي، إيزاك، وفيرتس في نفس الفريق، لكن هذا يعني أنه لا مكان لصلاح. يمكنك وضع [ميلوس] كيركيز على اليسار و[كونور] برادلي على اليمين كأظهرة متقدمة (وينج باك). ثم لديك [دومينيك] سوبوسلاي و[رايان] جرافنبرخ في خط الوسط. إذا أردت أن تضفي نظرة إيجابية على الأمر، فإن كل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز سيحب وجود فيرتس، إيزاك، وصلاح. الآن وظيفة سلوت هي محاولة إيجاد صيغة لإدخال هؤلاء الثلاثة جميعًا في التشكيلة الأساسية المكونة من 11 لاعبًا، مع إيكيتيكي، لأنه لا يمكنك إنفاق كل هذا المال على فيرتس، إيزاك، وإيكيتيكي وإخبارهم أن يقاتلوا من أجل مكانهم في الفريق".
وأضاف: "عليهم أن يكونوا أساسيين الآن. سأكون ميالاً جدًا لإشراكهم جميعًا (الثلاثة) من الآن وحتى نهاية الموسم ليلعبوا ويستعيدوا مستواهم، ويسجلوا الأهداف، ويحققوا الانسجام الكيميائي، ويحسنوا مركز الفريق في الدوري. أعلم أنها قفزة كبيرة من الآن وحتى نهاية الموسم، ولكن هذا سيكون فريق ليفربول والأفراد الذين سيمضون قدمًا. هذا ما سأنظر إليه. لذا فإن المحادثة غير المريحة تدور حول لماذا وكيف لم يعد بإمكانك إشراك مو صلاح في هذا الفريق. ربما تكون كأس الأمم الأفريقية هي الوقت المناسب لتجربة ذلك!".
فيرتس يتعرض لانتقادات من أسطورة مانشستر يونايتد
صلاح ليس اللاعب الوحيد الذي يخضع للتدقيق، حيث اتخذ لغز هجوم ليفربول تحت قيادة سلوت منعطفًا جديدًا بعد أن ادعى أسطورة مانشستر يونايتد دوايت يورك أن صفقة الصيف البالغة 116 مليون جنيه إسترليني، فيرتس، تعيق أفضل حل تكتيكي للنادي.
قال يورك: "المشكلة التي يواجهها ليفربول هي فيرتس. قد يسبب ذلك القليل من المشاكل بسبب الأموال التي جاء بها أيضًا. لكن على سلوت أن يثق بنفسه ويثق بغرائزه حول ما إذا كان إيكيتيكي وإيزاك يمكنهما تسجيل الأهداف معًا لأنهما كلاهما يستطيعان تسجيل الأهداف كأفراد. قد تعتقد أنهما معًا سيشكلان تهديدًا أكبر لخصومهم".
- Getty Images Sport
الوقت يمر سريعًا لإيجاد الحلول
الأسئلة التي يجب أن يبدأ بها سلوت تتعلق بدفاع ليفربول الهش، الذي أصبح ضعيفًا بشكل غير معهود، ومعالجة عدم التوازن في خط وسطهم. سيتعين عليه في مرحلة ما أيضًا معالجة دور صلاح والمشاكل في الهجوم، لكن المدرب الهولندي ستتاح له نافذة من الفرص عندما يتوجه النجم المصري للعب في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل.