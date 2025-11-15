"حان وقت المحادثة غير المريحة مع صلاح".. نصيحة لأرني سلوت باستغلال الفرصة الذهبية!

لعب تراجع إنتاجية صلاح والمستوى المخيب للآمال للصفقات الهجومية الجديدة مثل فلوريان فيرتس وألكسندر إيزاك دورًا رئيسيًا في معاناة الريدز حتى الآن هذا الموسم.

انخفضت إنتاجية صلاح بشكل ملحوظ، حيث انخفضت تسديداته ولمساته داخل منطقة الجزاء إلى النصف تقريبًا، وتفاقم الأمر بسبب رحيل شريكه ترنت ألكسندر أرنولد.

في غضون ذلك، لم يسجل فيرتس بعد أي هدف أو تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز وما زال يتأقلم مع سرعة وقوة كرة القدم الإنجليزية.

إيزاك، القادم من نيوكاسل بصفقة قياسية، فشل أيضًا في ترك تأثير، حيث كان وقته محدودًا بسبب مشاكل الإصابة المستمرة. وبينما أظهر هوجو إيكيتيكي لحظات مميزة، إلا أنه كان غير مستقر (متذبذب المستوى) بعد بداية واعدة، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على معاناة الهجوم لإيجاد الانسجام.

ويعتقد هاتشيسون، الذي شارك في 45 مباراة بالدوري مع الريدز بين عامي 1991 و1994، أنه يجب على صلاح أن يتراجع للخلف ويسمح للقادمين الجدد بالازدهار.