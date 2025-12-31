AFP
صفقة "مجانية" محتملة.. نجم بايرن ميونخ يبعث رسالة إلى فليك!
حنين إلى فليك
لا ينسى ليون جوريتسكا (30 عاماً) وقته في بايرن ميونخ مع هانز فليك. كان للاعب الألماني دور مهم في الفريق الألماني تحت قيادة مدرب برشلونة الحالي، وكان دائماً من المعجبين به.
مع بقاء ستة أشهر على نهاية عقده، ومع الأخذ في الاعتبار أن بايرن ليس متحمساً جداً للتجديد، بدأ جوريتسكا بالفعل ينظر إلى أين يمكن أن يذهب إذا لم يمدد ارتباطه بناديه الحالي. وتحسباً لذلك، أرسل بالفعل بعض الرسائل في اتجاه فليك ليعلم أنه سيكون سعيداً بالعودة للعب تحت قيادته، حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو".
- Getty Images Sport
بايرن "غير متمسك"!
في بايرن، ومع وجود فينسنت كومباني كمدرب، يلعب بانتظام في الدوري الألماني لكن يختلف الأمر في دوري أبطال أوروبا. علاوة على ذلك، تشير الرسائل الصادرة من النادي إلى أنه لن يتم بذل جهود كبيرة للاحتفاظ به. كحد أقصى، عرض قصير الأمد من حيث السنوات ومع تخفيض كبير في الراتب.
إلى جانب كل هذا، فإن جوريتسكا ليس مرتاحاً جداً مع إدارة النادي البافاري لأنهم حاولوا بيعه في العام الماضي رغماً عنه. لكنه قرر البقاء. ومع ذلك، فهو ليس سعيداً بموقف النادي تجاهه. ولهذا السبب، فهو ينظر بالفعل إلى الخارج نظراً لأن عمره لا يزال يسمح له بتقديم الكثير من كرة القدم.
اهتمام إسباني
في الواقع، تترقب عدة أندية ذات مستوى عالمي وضعه. من بينها أتلتيكو مدريد، الذي يعتبره خياراً عالي المستوى لتعويض جالاجر الذي يتواجد على رصيف المغادرة، كما أن توتنهام يترقب وضعه أيضاً.
في الواقع، ارتبط اسمه بسوق الانتقالات الشتوي هذا. وفي إيطاليا، يتابع كل من نابولي ويوفنتوس وضع جوريتسكا عن كثب لكونه لاعباً حراً محتملاً، أو في يناير، لاعباً يمكنه الرحيل بصفقة انتقال منخفضة التكلفة في سوق الشتاء المقبل.
في كل الأحوال، يبدو خط الوسط في برشلونة في الوقت الحالي مغطى بأكثر من اللازم بوجود دي يونج، بيدري، كاسادو، بيرنال، جافي، فيرمين، أولمو، إريك جارسيا الذي تم تغيير مركزه.
ومع ذلك، فإن الأهم هو ما يفكر فيه هانز فليك، وسيتعين رؤية ما إذا كان سيفكر في وقت ما في ضم لاعب وسط آخر.
في الموسم الماضي، ودون الذهاب بعيداً، فكر المدرب الألماني في تلميذه السابق في بايرن قبل وقت قصير من بداية سوق الشتاء.
في ذلك الوقت، ومع معاناة برشلونة بسبب "نوفمبر السيئ" أراد فليك إكمال تشكيلة البلوجرانا بلاعب وسط أكثر قوة وبدنية. وكان معجباً جداً بـ ليون جوريتسكا، الذي كان يقال حينها إن عقده ينتهي في 2026 وكان يحتفظ بالفعل بعلاقة متوترة مع بايرن ميونخ.
في الواقع، كان الحديث يدور في تلك اللحظة عن إعارة محتملة للاعب الوسط الألماني.
بجانب قدراته البدنية، يضيف جوريتسكا إلى ملفه قدرته الجيدة على الوصول إلى منطقة جزاء الخصم وخبرته الطويلة في المنافسات العالية. لا يبدو أنه يمثل أولوية، لكن فليك يعرف بالفعل ما هو متاح.
- Getty Images Sport
مسيرة مميزة لجوريتسكا
مع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2026، يواجه نجم الوسط الألماني ليون جوريتسكا مرحلة حاسمة في مسيرته مع نادي بايرن ميونخ. اللاعب الذي انضم للفريق البافاري في صيف 2018 بصفقة انتقال حر، يعيش موسماً متبايناً (2025/2026) تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، حيث تراجعت مشاركاته الأساسية، خاصة في المحافل الأوروبية.
خاض جوريتسكا 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، لكن معظمها كبديل أو لدقائق محدودة، بإجمالي 1108 دقيقة فقط، ولم يسجل أي هدف واكتفى بـ 4 بطاقات صفراء، ففي دوري أبطال أوروبا: اكتفى بالظهور في 5 مباريات جميعها كبديل (إجمالي 60 دقيقة فقط)، مما يعكس خروجه من الحسابات الأساسية في المباريات الكبرى أمام أندية مثل باريس سان جيرمان وآرسنال.
وعلى الصعيد الدولي، يمتلك جوريتسكا مسيرة حافلة مع المنتخب الألماني برصيد 67 مباراة دولية و15 هدفاً، إلا أن وضعه الحالي مع النادي قد يدفعه للبحث عن وجهة جديدة تضمن له المشاركة الأساسية واستعادة بريقه.
إعلان