صفقة فاشلة؟ مدير أتلتيكو مدريد ينفي شائعات انتقال أنطوان جريزمان إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) على الرغم من المزاعم بانتقاله الوشيك إلى أورلاندو سيتي
تكهنات حول انتقال جريزمان إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم
أغلق المدير الرياضي ماتيو أليماني الباب تمامًا أمام الشائعات المتزايدة حول احتمال رحيل جريزمان إلى الولايات المتحدة. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد قرعة دوري أبطال أوروبا الأخيرة، كان أليماني حازمًا بشأن وضع المهاجم. وقد ترددت أنباء عن انضمام جريزمان إلى أورلاندو قبل إغلاق فترة الانتقالات، بل إن بعضها أشار إلى أن مباراة ريال سوسيداد في 7 مارس ستكون الأخيرة له مع النادي العاصمي. لكن المدير الرياضي رفض الشائعات حول انتقاله إلى أورلاندو سيتي ووصفها بأنها مجرد شائعات، مؤكداً على الالتزامات التعاقدية الحالية للاعب.
وأوضح أليماني أن الفائز بكأس العالم البالغ من العمر 34 عامًا لا يزال جزءًا لا يتجزأ من خطط دييغو سيميوني. وقال أليماني: "هذه المسألة مجرد تكهنات. أنطوان لديه موسمان آخران، وهو يركز على المستقبل وأدائه جيد جدًا". وأكد أليماني اعتماد النادي على اللاعب الفرنسي، مضيفًا: "نعتقد أنه سيساعدنا في المستقبل. الباقي مجرد تكهنات".
أتلتي يواجه توتنهام في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
بصرف النظر عن التعامل مع ضجة سوق الانتقالات، قام أليماني بتقييم التحدي القادم لأتلتيكو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. تم سحب القرعة ليواجه العملاق الإسباني فريق توتنهام من الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يمهد الطريق لمباراة خروج المغلوب الأوروبية المرتقبة والمثيرة. أقر أليماني بالصعوبة الكامنة في مواجهة فريق إنجليزي من الدرجة الأولى.
وقال المدير: "نحن نعلم أن أيًا من الفريقين كان سيكون صعبًا للغاية. فقد كان مسارهم في أوروبا رائعًا"، مشيدًا بأداء النادي اللندني مؤخرًا. وشدد على أهمية الحفاظ على التركيز واحترام الخصم، قائلاً: "إنه فريق من الدرجة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشكل صعوبة قصوى. علينا التركيز على أدائنا واحترام الخصم". كما أكد أليماني مجددًا على أن الفريق يجب أن يتعامل مع هذه المسابقة الصعبة للغاية بجدية تامة من أجل المضي قدمًا.
سيميوني يجب أن يتعامل مع جدول المباريات
مع تنافس الفريق على عدة جبهات، أصبح جدول المباريات المزدحم موضوعًا للنقاش، لا سيما فيما يتعلق بتفضيلات المدير الفني دييغو سيميوني. أشارت التقارير إلى أن سيميوني يفضل فترات زمنية أقصر بين مباريات الأدوار الإقصائية للحفاظ على الزخم وإدارة العبء البدني لفريقه بشكل فعال. أعرب أليماني عن استعداد النادي لدعم الاحتياجات التكتيكية للطاقم الفني.
وأوضح أليماني بشأن تحديات الجدول الزمني: "يعتمد الأمر كثيرًا على الخصم، وعلى قدرته على التناوب في الدوري". وسلط الضوء على نهج الإدارة القابل للتكيف، قائلاً: "هناك حجج للجميع. سوف نقبل ذلك، وسوف نتكيف. إذا كان المدرب يريد ذلك، فليكن". أكد المدير الرياضي أن مجلس الإدارة والجهاز الفني متفقان تمامًا، ومستعدان للجلوس والعمل على تذليل أي عقبات لوجستية لضمان بقاء الفريق قادرًا على المنافسة.
أتلتيكو مدريد يركز على الدوري الإسباني
في حين أن سحر الليالي الأوروبية القادمة ضد توتنهام يلوح في الأفق، سارع أليماني إلى تذكير الجميع بأن المهام المحلية لا يمكن تجاهلها. لا يزال أتلتيكو مدريد يواجه مباريات حاسمة في المستقبل القريب، بدءًا من مباراة الدوري الإسباني يوم السبت ضد أوفييدو. بعد ذلك، سيواجهون مباراة الإياب في نصف نهائي كأس الملك ضد برشلونة يوم الثلاثاء. تحقيق التوازن بين هذه الالتزامات المكثفة هو الهدف الرئيسي للنادي حاليًا، حيث يمرون بأسبوع حاسم في الموسم.
اختتم أليماني حديثه أمام وسائل الإعلام بالتأكيد على ضرورة القتال في جميع البطولات المتاحة. "من الواضح أنها مباراة مهمة للغاية، ولكن كذلك دور الـ16 والدوري"، أكد. وشدد على طموح النادي، مضيفًا: "علينا أن نكون في المنافسات الثلاث. الآن حان دور أوفييدو. نذهب ونحن نأمل في البقاء في المنافسات الثلاث، خاصة في الكأس ودوري أبطال أوروبا، حيث توجد خيارات أكثر".
