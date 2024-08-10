صفر في كل شيء.. 30 دقيقة من جارناتشو تتفوق على مباراة كاملة لهالاند!

أرقام ثنائي مانشستر..

توّج مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية، للمرة السابعة في تاريخه، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (7-6)، بعد التعادل (1-1) في الوقت الأصلي.

وسجل جارناتشو هدف التقدم لليونايتد في الدقيقة 82، بعد توغل رائع بين الدفاع، وتسديد كرة أرضية على يسار الحارس إيدرسون، قبل أن يرد برناردو سيلفا بهدف التعادل للسيتي في الدقيقة 89، بعد كرة عرضية من أوسكار بوب إلى سيلفا الذي أودع رأسية متقنة على يمين الحارس أونانا.

ولم يقدم النجم النرويجي إرلينج هالاند أي خطورة طوال المباراة، على عكس خصمه البديل أليخاندرو جارناتشو، وهو ما يستعرضه "جول" فيما يلي: