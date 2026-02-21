Goal.com
زلزال في تورينو.. جماهير يوفنتوس تنفجر غضبًا وسباليتي عاجز أمام نجومه!

باستثناء التعادل في المباراة ضد لاتسيو، خسر يوفنتوس جميع مبارياته الخمس الأخيرة، لدرجة أن آخر فوز له كان في الأول من فبراير ضد بارما، أما على أرضه، فلم يفز منذ نهاية يناير.

استنفدت جماهير يوفنتوس كل محاولات الدعم والمساندة قبل أن ينفجر غضبها العارم في أعقاب الخسارة أمام كومو حيث أطلقت صافرات استهجان حادة ضد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في آخر خمس مواجهات رسمية. 

ورغم محاولات المشجعين الصادقة لمساندة تورام وزملائه لتجاوز الصعوبات الشتوية وآثار مباراة قمة إيطاليا إلا أن الهزيمة الأخيرة كانت فوق طاقة الاحتمال. 

وبالنظر إلى نتائج الفريق في كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي فقد استقبلت شباك يوفنتوس 15 هدفًا خلال آخر خمس مباريات رسمية حيث ودع الفريق الكأس على يد أتالانتا كما تعقدت فرص التأهل في المسابقة الأوروبية بعد استقبال خمسة أهداف في مدينة إسطنبول التركية.

وإلى جانب هذه النتائج سجل الفريق خسارة في لقاء القمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين والتعادل بهدفين لمثلهما أمام لاتسيو وصولا إلى الهزيمة بهدفين نظيفين على ملعبه أمام كومو.

ويواجه سباليتي للمرة الأولى منذ توليه المهمة ضرورة التعامل مع أزمات فنية برزت بوضوح خلال شهر فبراير الذي وضع الموسم بأكمله في مهب الريح مما يفرض على الفريق ضرورة النهوض سريعًا لتفادي ضياع كافة الأهداف وتجنب إهدار مجهود العام بالكامل.

  • آخر الانتصارات

    خمس مباريات دون أي فوز ليوفنتوس، آخر فوز له يعود إلى المباراة الرسمية الأولى في فبراير، حيث فاز 4-1 على بارما في ملعب تارديني.

    أما بالنسبة لآخر فوز على أرضه، فيجب العودة إلى 25 يناير، مع الفوز 3-0 على نابولي، الذي أعقبه التعادل 0-0 في دوري أبطال أوروبا ضد موناكو، في آخر مباراة في الدور الأول.

    منذ بداية عام 2026، فاز يوفنتوس بحد أقصى مباراتين متتاليتين، عائدًا إلى تلك النتائج المتواضعة التي سببت الكثير من الصعوبات للجماهير في النصف الأول من الموسم.

  • مباراتان في غاية الأهمية

    لتجاوز تصفيات دوري أبطال أوروبا، سيتعين على يوفنتوس الفوز على جلطة سراي بفارق ثلاثة أهداف ثم الفوز بركلات الترجيح، أو بدلاً من ذلك التغلب على الفريق التركي مباشرة بفارق أربعة أهداف أو أكثر.

    على أرض الملعب يوم الأربعاء، سيبدأ يوفنتوس شهر مارس بمباراة لا تقل أهمية في الأول من الشهر: المواجهة مع روما، المنافس على مكان في دوري أبطال أوروبا المقبل، ستكشف الكثير عن الحالة المعنوية للفريق الأبيض، الذي في حالة خسارته مرة أخرى لن يواجه فقط تعقيدًا في الترتيب، بل قد يدخل في نفق من السلبية سيكون من الصعب الخروج منه.

  • كلمات سباليتي

    "الآن أصبح الجانب النفسي أمراً أساسياً"، هكذا قال لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، في مؤتمر صحفي. "لأنك لم تعد تشارك في الأمور، هناك مواقف تخلق لك هذه الصعوبات".

    هذا هو العمل الذي قمنا به وبدا أننا خرجنا منه، أظهرنا أننا فريق ولدينا قدرات: هذه القدرات لم تختفِ بل لا تزال موجودة، لكننا لا نستطيع التعرف عليها لأننا نفتقر إلى التماسك والاستقرار والمثابرة في القيام بالأمور".

    "يجب اتخاذ المبادرات، لأنك إذا لم تتخذها وقمت بأشياء عادية وبسيطة، يصبح كل شيء أكثر صعوبة. كثيرًا ما نفقد هذه الكرات ويحولها الآخرون إلى أهداف".

