رغم التقدم المبكر عبر كونراد لايمر في الدقيقة 11، إلا أن "العملاق البافاري" ادخر العرض الأقوى للنصف الثاني من اللقاء، حيث عاش أصحاب الأرض كابوسًا حقيقيًا في الدقائق الأخيرة.

ونصب النجم الإنجليزي هاري كين نفسه بطلًا للمواجهة، رغم دخوله بديلًا في الشوط الثاني، بتوقيعه على "هاتريك" تاريخي في غضون 22 دقيقة فقط (66، 82 من ركلة جزاء، و88)، فيما أكمل يوسيب ستانيسيتش الخماسية في الدقيقة 78.

بهذا الانتصار الكاسح، واصل بايرن ميونخ إحكام قبضته الحديدية على صدارة الدوري الألماني، مغردًا خارج السرب برصيد 37 نقطة، وموسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه (لايبزيج) إلى 11 نقطة كاملة.

وعزز "العملاق البافاري" سلسلته المرعبة بعدم الخسارة في آخر 22 مباراة متتالية بالبوندسليجا (18 انتصارًا و4 تعادلات)، مؤكدًا هيمنته المطلقة هذا الموسم بأرقام إعجازية؛ حيث يمتلك أقوى خط هجوم بـ 49 هدفًا وأصلب دفاع استقبل 9 أهداف فقط، ليثبت أنه يسير في طريق مفتوح نحو الحفاظ على لقبه، تاركًا صراع الوصافة محتدمًا بين لايبزيج وبورسيا دورتموند.