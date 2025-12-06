شتوتجارت وبايرن ميونخ | نصف ساعة تكفي الإعصار.. هاري كين "البديل" يبعث رسالة رعب إلى مبابي وهالاند!
بايرن ميونخ يحكم قبضته على الدوري الألماني
رغم التقدم المبكر عبر كونراد لايمر في الدقيقة 11، إلا أن "العملاق البافاري" ادخر العرض الأقوى للنصف الثاني من اللقاء، حيث عاش أصحاب الأرض كابوسًا حقيقيًا في الدقائق الأخيرة.
ونصب النجم الإنجليزي هاري كين نفسه بطلًا للمواجهة، رغم دخوله بديلًا في الشوط الثاني، بتوقيعه على "هاتريك" تاريخي في غضون 22 دقيقة فقط (66، 82 من ركلة جزاء، و88)، فيما أكمل يوسيب ستانيسيتش الخماسية في الدقيقة 78.
بهذا الانتصار الكاسح، واصل بايرن ميونخ إحكام قبضته الحديدية على صدارة الدوري الألماني، مغردًا خارج السرب برصيد 37 نقطة، وموسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه (لايبزيج) إلى 11 نقطة كاملة.
وعزز "العملاق البافاري" سلسلته المرعبة بعدم الخسارة في آخر 22 مباراة متتالية بالبوندسليجا (18 انتصارًا و4 تعادلات)، مؤكدًا هيمنته المطلقة هذا الموسم بأرقام إعجازية؛ حيث يمتلك أقوى خط هجوم بـ 49 هدفًا وأصلب دفاع استقبل 9 أهداف فقط، ليثبت أنه يسير في طريق مفتوح نحو الحفاظ على لقبه، تاركًا صراع الوصافة محتدمًا بين لايبزيج وبورسيا دورتموند.
- Getty Images Sport
بايرن ميونخ "جاكسون"
أنهى بايرن ميونخ الساعة الأولى من مباراته القوية أمام مضيفه شتوتجارت متقدمًا بهدف نظيف، حيث استهل المواجهة بضغط مبكر أثمر عن هدف لايمر في الدقيقة 11 بعد تمريرة حاسمة من مايكل أوليز.
وعلى مدار 60 دقيقة سبقت دخول الهداف الإنجليزي هاري كين بديلًا للمهاجم نيكولاس جاكسون، شهدت المباراة ندية كبيرة، حيث استحوذ البايرن على الكرة بنسبة 54% وصنع فرصًا خطيرة أبرزها رأسية أوباميكانو، بينما شكل شتوتجارت خطورة حقيقية وألغى له الحكم هدفًا سجله نيكولاس زورتا في الدقيقة 43، ليقرر بعدها الجهاز الفني للبافاري تنشيط الهجوم بإقحام كين للحسم.
عاش المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون أمسية "غير سعيدة" خلال الـ 60 دقيقة التي خاضها أساسيًا أمام شتوتجارت، حيث عاندته الشباك قبل أن يترك مكانه لنجم اللقاء هاري كين "صاحب الهاتريك".
ورغم نشاطه البدني وفوزه بـ 3 صراعات هوائية من أصل 4، إلا أن الفاعلية غابت عن جاكسون الذي سدد 3 كرات (واحدة فقط على المرمى) وأهدر فرصة محققة للتسجيل، دون أن يتمكن من صناعة أي فرصة، قبل أن ينفجر الهجوم البافاري بخماسية عقب خروجه.
"إعصار" ما بعد الدقيقة 60
تحولت المباراة من فوز خجول بهدف نظيف إلى مهرجان أهداف كاسح فور نزول هاري كين بديلًا في الدقيقة 60؛ حيث قاد النجم الإنجليزي انتفاضة هجومية مرعبة دكت حصون شتوتجارت بـ 4 أهداف في أقل من نصف ساعة. وتكشف لغة الأرقام حجم هذا الانفجار الفني، إذ قفز معدل الأهداف المتوقعة (xG) للبايرن من (1.15) قبل التبديلات إلى (3.52) مع صافرة النهاية. كما أمطر البافاري مرمى الخصم بـ 10 تسديدات جديدة (منها 7 بين القائمين والعارضة) خلال هذه الفترة، وتكفل كين بتسجيل "هاتريك" وصناعة الفارق، فيما أكمل ستانيسيتش الرباعية.
- Getty Images Sport
أرقام استثنائية لهاري كين
قدم هاري كين درسًا في الفاعلية والإنهاء المثالي خلال الـ 30 دقيقة التي خاضها كبديل؛ حيث قلب موازين المباراة بلمساته القليلة والمؤثرة. واحتاج "الأمير الإنجليزي" إلى 17 لمسة فقط ليسجل "هاتريك" تاريخي، محققًا نسبة دقة تسديد بلغت 100%، حيث سدد 4 كرات جميعها كانت بين القائمين والعارضة.
تفوق كين بشكل كاسح على معدل أهدافه المتوقعة (1.64 xG) بتسجيله ثلاثية، مما يعكس جودة إنهاء خرافية.
ولم يكتفِ بالتهديف، بل أظهر دقة في التوزيع بنسبة تمرير 80%، وتميز بشكل لافت في الكرات الطويلة بنسبة نجاح 100% (4 من 4) مع تقديم تمريرة مفتاحية واحدة، ليثبت أن نصف ساعة كانت كافية جدًا له ليفرض نفسه نجمًا أوحد للقاء.
وعلى مستوى الإحصاءات، نصب النجم الإنجليزي هاري كين نفسه ملكًا بلا منازع على عرش هدافي القارة العجوز، بعدما قادته "ثلاثيته" الأخيرة للانفراد بصدارة سباق الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 17 هدفًا، متقدمًا على كيليان مبابي (16) وإرلينج هالاند (15). ولم يكتفِ "الأمير" بالتفوق القاري، بل واصل إحكام قبضته الحديدية على الدوري الألماني، مغردًا خارج السرب كأكثر من سجل (17) وأكثر من ساهم (20) هذا الموسم بفوارق شاسعة عن أقرب ملاحقيه.
بهذا الانفجار التهديفي، رفع كين حصيلته الإجمالية مع بايرن ميونخ والمنتخب هذا الموسم إلى رقم مرعب بلغ 33 هدفًا و36 مساهمة في 27 مباراة فقط، معززًا سجله التاريخي في البوندسليجا إلى 79 هدفًا في 76 مباراة، ليؤكد بلغة الأرقام أنه المهاجم الأشد فتكًا في العالم حاليًا.
