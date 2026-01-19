هذا الشبل من ذاك الأسد.. نجل فان بيرسي يسجل "مقصية" خرافية في ليلة سقوط والده!

تقدم سبارتا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بهدف سجله جوشوا كيتولانو، وهو رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم، ثم ضاعف الفريق تقدمه بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بهدف سجله ميتشل فان بيرغن.

وفي محاولة من فينورد لتحقيق نتيجة إيجابية، أشرك المدرب روبن فان بيرسي ابنه في منتصف الشوط الثاني. وقلص هوانغ إن-بيوم الفارق إلى النصف بعد دخول شاكيل بوقت قصير، لكن شونسوكي ميتو أعاد سبارتا إلى التقدم بهدفين قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة.

ثم اعتقد فان بيرسي أنه أنقذ النتيجة لفريقه، بعد أن سجل هدفًا رائعًا ليقلص الفارق إلى 3-2، قبل أن يسجل هدفًا مذهلاً بضربة مقصية جعلت والده يبتسم بفخر على خط التماس. لكن كيتولانو سجل هدفه الثاني والرابع لفريق سبارتا في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، ليواصل فينورد سلسلة نتائجه السيئة.

الخسارة 4-3 أمام سبارتا روتردام تعني أن فينورد لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقات.