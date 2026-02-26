سيسك فابريغاس: كومو تلعب "أفضل كرة قدم" بينما ينتقد تييري هنري مدرب إنتر كريستيان تشيفو بسبب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بودو/غليمت

تحطمت آمال إنتر في البطولات الأوروبية بعد خروجه المفاجئ والمحبط من دوري أبطال أوروبا على يد الفريق النرويجي بودو/جليمت، الذي حقق فوزًا بنتيجة 2-1 في إيطاليا ليتأهل بنتيجة إجمالية 5-2. أدى هذا الفشل إلى تقييم لاذع من أسطورة أرسنال هنري على قناة CBS Sports Golazo، حيث وجه انتقادًا صريحًا للوضع الحالي للفريق تحت قيادة كريستيان تشيفو. في تطور لافت للنظر يسلط الضوء على الديناميكيات المتغيرة لكرة القدم الإيطالية، ادعى هنري بجرأة أن كرة القدم الأكثر جمالية وابتكارًا لم تعد موجودة في ملعب سان سيرو التاريخي، بل في نادي كومو الطموح بقيادة فابريغاس صاحب الرؤية الثاقبة.

وأكد هنري أنه على الرغم من أن إنتر قد يحتل صدارة الدوري الإيطالي بسهولة، إلا أن هيمنته تبدو عارضة تقريبًا. وقال: "إنتر يحتل المركز الأول في إيطاليا بشكل شبه تلقائي. لقد تحدثنا عن هذا الأمر لفترة طويلة. الفريق الذي يلعب أفضل كرة قدم في إيطاليا حاليًا هو كومو. يمكننا مناقشة الميزانيات وجودة التشكيلة، لكن هذا هو الوضع الحالي. لقد سألتني الأسبوع الماضي عن وضع الفرق الإيطالية، وللأسف الوضع واضح.

"بودو/جليمت فريق جيد، بلا شك. لكن إنتر فقد مدربه، والبدء من جديد مع مدرب جديد ليس بالأمر السهل. هذا ليس هجومًا على تشيفو: السؤال كان عما إذا كانت ستكون هناك انتقادات. نعم، في دوري أبطال أوروبا، نعم. أقل من ذلك في الدوري، لأنهم يتمتعون بميزة كبيرة."