أخبار الاتحاد | كونسيساو يتعجب من أسئلة الصحفيين في السعودية وكواليس العرض الضخم لضم يونس محمود

أكد سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد، أن فريقه يعاني من مشكلة في استغلال الفرصة التهديفية، مشيرًا إلى أن تعجبه من الأسئلة الخاصة بالجوانب الفنية هذا الموسم.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الفوز على الفيحاء، أمس، الجمعة:"الاتحاد أكثر فريق يصل إلى الثلث الهجومي ولكننا نعاني من مشكلة في ضياع الفرص".

وأضاف:"الانتصار هو الأهم لأننا نمر بفترة من ضغط المباريات، لم نتجاوز 72 ساعة من اللقاء الماضي، ولعبنا أمام فريق قوي ومنظم".

وأما عن صعوبة وصول فريقه إلى مرمى المنافسين:"أحترم السعودية كثيرًا وأقدم امتناني للاتحاد على إتاحة لي الفرصة بتدريب الفريق، ولكني مندهش من بعض أسئلة الخاصة بالجوانب الفنية، لأنني نهدد مرمى الخصوم كثيرًا".