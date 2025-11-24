FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP
بعد الهزيمة الساحقة أمام نوتنجهام فورست.. الكشف عن موقف ليفربول من إقالة أرني سلوت!

أصبح مستقبل أرني سلوت تحت المجهر بعد هزيمة ليفربول بنتيجة 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نوتنجهام فورست يوم السبت في ملعب "أنفيلد"، ما أغرق "الريدز" في أزمة أعمق.

كانت هذه الخسارة هي السادسة لليفربول في سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن فريق سلوت يقبع في النصف السفلي من جدول الترتيب بعد خوض 12 مباراة.

وتُطرح الآن تساؤلات حول المدرب الهولندي وأساليبه، لا سيما بعد صيف شهد إنفاقاً كبيراً ووصول نجوم مكلفين مثل ألكسندر إيزاك، وفلوريان فيرتس، وهوجو إيكيتيكي.

  • موقف ليفربول من مستقبل سلوت

    على الرغم من البداية الكئيبة لليفربول هذا الموسم، إلا أن "الريدز" ليس لديهم نية حالياً لإقالة سلوت، وفقاً لفابريزيو رومانو.

    قدم خبير الانتقالات تحديثاً حول الوضع على يوتيوب، موضحاً: "ماذا يحدث مع أرني سلوت؟ يا رفاق، في الوقت الحالي ليس لدي أي معلومات تفيد بأن ملاك ليفربول يفكرون في اتخاذ قرار فوري بشأن أرني سلوت. لذا فإن ليفربول لا يفكر في تغيير المدرب في الوقت الراهن. بالطبع، هم يريدون رؤية نتائج مختلفة، ويتوقعون الكثير من أرني سلوت وفريقه.

    بالتأكيد يتوقع ليفربول رؤية شيء مختلف من كل من المدرب واللاعبين، لأن الأمر لا يتعلق فقط بأرني سلوت. يجب على اللاعبين أيضاً تحمل المسؤولية، كما قال فيرجيل فان دايك، لذا فالأمر يتعلق باللاعبين والمدرب معاً".

    وزاد: "يعلم أرني سلوت أن الوضع خطير ومعقد، لكنه في الوقت نفسه يشعر بدعم وثقة النادي. ليفربول ليس في محادثات مع أي مدرب آخر ولا يفكر حتى في احتمالية إقالة المدرب. هذا هو الوضع الحالي. بالطبع، يجب أن تتغير النتائج، وبسرعة، سواء في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن ليفربول حقاً في وضع معقد. هذا هو الشعور السائد اليوم".

  • Liverpool v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    ليفربول "يتراجع" تحت قيادة سلوت

    يشعر مارتن كيون، مدافع آرسنال السابق، بأن ليفربول يتراجع إلى الخلف تحت قيادة سلوت. لقد أنفق المدرب ببذخ في الصيف لإعادة بناء فريقه، مع وصول جيريمي فريمبونج، وميلوس كيركيز، وجيوفاني ليوني أيضاً، لكنه شاهد فريقه يخسر نصف مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    قال كيون لـ "بي بي سي سبورت": "سواء كانت أزمة أم لا، لا أعلم. إنها بالتأكيد مشكلة كبيرة للمدرب أن يتعرض لست هزائم من أصل سبع مباريات. أمر لا يمكن تصوره. الأمور تخرج عن السيطرة الآن بالنسبة لأرني سلوت. كان هذا فريق يورجن كلوب وحاول هو الدخول وإجراء تغييرات، لكنه أنفق 450 مليون جنيه إسترليني على اللاعبين وهم يتراجعون إلى الخلف".

  • فان دايك يعترف بأن ليفربول في حالة فوضى

    اعترف سلوت بأن الهزيمة أمام نوتنجهام فورست كانت "نتيجة سيئة للغاية جداً"، ويقول القائد فيرجيل فان دايك إن الفريق في "فوضى".

    يشعر النجم الهولندي أيضاً أن اللاعبين يخذلون مدربهم ودعا الفريق للتحسن بسرعة. وقال للصحفيين: "لقد حظينا بإعداد رائع لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، لكن في المباراة أنت تتعامل مع حقائق، والحقائق هي أننا استقبلنا هدفاً من كرة ثابتة في الشوط الأول وهدفاً مروعاً في بداية الشوط الثاني".

    وأضاف: "نحن بالتأكيد نخذله [سلوت]، لكننا خذلنا أنفسنا أيضاً. تنظر إلى نفسك أولاً ثم تساعد بعضكم بعضاً، تساعدون بعضكم للخروج من هذه الفوضى لأنه في الوقت الحالي هي فوضى – هذه مجرد حقيقة. كأبطال، لا يمكننا أن نكون في الوضع الذي نحن فيه الآن. ماذا سنفعل حيال ذلك؟ سنحاول قلب الأمور وهذه هي العقلية التي يجب أن يتمتع بها الجميع".

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-REAL MADRIDAFP

    ليفربول يعود لمنافسات دوري أبطال أوروبا

    سيوجه ليفربول انتباهه مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا حيث يواجه آيندهوفن في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

    كان "الريدز" في حالة أفضل أوروبياً، حيث هزموا ريال مدريد في الجولة الأخيرة وبدأوا الحملة بثلاثة انتصارات من أصل أربعة. يتربع آيندهوفن حالياً على قمة جدول الدوري الهولندي لكنه تمكن من تحقيق فوز واحد فقط - سحق بطل الدوري الإيطالي نابولي 6-2 - حتى الآن في دوري أبطال أوروبا.

    أي نتيجة غير الفوز ضد آيندهوفن ستراكم المزيد من الضغط على سلوت قبل مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يوم الأحد المقبل.

