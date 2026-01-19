AFP
شبح ألونسو وأموريم وماريسكا.. كشف موقف ملاك ليفربول من إقالة أرني سلوت
صافرات استهجان
سجل فلوريان فيرتس رابع أهدافه في آخر ست مباريات ليضع "الريدز" في المقدمة بعد ظهر السبت، حيث كان ليفربول يتطلع لوضع ثلاث نقاط حاسمة في رصيده. ومع ذلك، عادل بيرنلي النتيجة في منتصف الشوط الثاني عبر ماركوس إدواردز الذي سجل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، ليؤمن في النهاية ما قد يثبت أنها نقطة حيوية في صراعهم للهروب من الهبوط.
تعرض لاعبو ليفربول لصافرات الاستهجان عقب تعادلهم مع بيرنلي، ما أثار أحاديث حول إمكانية سعي "الريدز" لفك الارتباط مع سلوت.
وقال الهولندي بعد التعادل: "أتفهم تماماً حالة الإحباط. لدي نفس الشعور، وبالتأكيد اللاعبون لديهم نفس إحباط الجماهير. إذا لم نعد نشعر بخيبة الأمل بسبب التعادل على أرضنا ضد بيرنلي، فإن هناك خطأً ما بالكامل".
في حين أن النتيجة تعني أن ليفربول لم يهزم في آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الفشل في الفوز على بيرنلي في ملعبه لم يلق قبولاً لدى المشجعين.
سلوت يحظى بدعم الملاك
ومع ذلك، لا يزال سلوت يحظى بدعم مجموعة فينواي الرياضية (FSG)، وفقاً لتقرير من "ذا أثليتيك". ليس لدى ملاك ليفربول أي نية لاتباع نهج منافسيهم مانشستر يونايتد وتشيلسي بإجراء تغيير في الجهاز الفني في يناير.
حيث تم إظهار باب الخروج لكل من روبن أموريم وإنزو ماريسكا من "أولد ترافورد" و"ستامفورد بريدج"، على التوالي، في وقت سابق من هذا الشهر.
ومع ذلك، يحتاج مدرب فينورد السابق إلى تحسين حظوظ ليفربول بسرعة، مع وجود بديل جاهز ينتظر في الكواليس.
تم إعفاء لاعب خط وسط ليفربول السابق والمعشوق الجماهيري تشابي ألونسو من مهامه كمدرب لريال مدريد يوم الإثنين الماضي، عقب خسارتهم في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.
كان ألونسو مرتبطاً سابقاً بمقعد القيادة في "آنفيلد" في عام 2024 عندما نظر النادي في بدائل ليورجن كلوب الراحل، لكن الإسباني التزم مع باير ليفركوزن قبل مغادرة الجانب الألماني في الصيف الماضي. خروج ألونسو من ريال مدريد أثار تكهنات بأن وظيفته التالية قد تكون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقال إن توتنهام، الذي يدرس ما إذا كان سيقيل توماس فرانك بعد الهزيمة 2-1 أمام غريمه وست هام، مهتم بالمدرب البالغ من العمر 44 عاماً.
تعادل بيرنلي "لن يكون مقبولاً"
عبر ستيفن جيرارد عن استيائه من التعادل مع بيرنلي يوم السبت، مشيراً إلى أن النتيجة "لن تكون مقبولة".
وقال بطل ليفربول عبر قناة TNT Sports: "هذا لن يكون مقبولاً - التعادل مع بيرنلي على أرضنا، مع كامل الاحترام. إذا كنت تنتقد فريق ليفربول - على الرغم من أنهم يمرون بسلسلة أفضل من حيث المباريات الخالية من الهزائم - فإن التعادلات مع أمثال ليدز وبيرنلي على أرضنا.. هذا غير مقبول".
وأضاف: "سيكون هناك الكثير من الانتقادات التي ستوجه للمدرب مرة أخرى. لكن امنحوا المدرب التقدير. في المرة الأخيرة التي تحدثنا فيها عن هذا الأمر، سألتني عما إذا كان الفريق في أزمة، وقلت إنني لا أعتقد أنه في أزمة لأنني شعرت أن هذا المدرب قادر على تحسين الأمور وتثبيت السفينة".
وتابع: "لقد نقل الفريق من وسط الجدول وعاد به إلى مراكز دوري أبطال أوروبا".
واختتم: "أعتقد أن هذا سيكون أولوية له وللفريق، الحد الأدنى هو المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، لكن ذلك لن يقلل من الانتقادات التي ستوجه إليه".
ليفربول يتطلع للعودة إلى طريق الانتصارات
يواجه ليفربول الآن مباريات متتالية خارج أرضه حيث يتطلع للعودة إلى طريق الانتصارات. يأخذ سلوت رجاله إلى مارسيليا في منتصف الأسبوع حيث يسعى "الريدز" لتجنب ملحق دوري أبطال أوروبا وضمان التأهل التلقائي لدور الـ 16.
ثم يواجه "الريدز" بورنموث في ملعب "فيتاليتي" نهاية الأسبوع المقبل في محاولة للحفاظ على آمالهم في المراكز الأربعة الأولى.
