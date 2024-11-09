سانت باولي وبايرن ميونخ | الأمير فقد سحره.. هاري كين يفشل في اختبار كلوزه!

ماذا قدم النجم الإنجليزي؟

حقق بايرن ميونخ فوزًا جديدًا في الدوري الألماني، وهذه المرة على حساب مضيفه سانت باولي في ملعب ميلرنتور، ضمن الجولة العاشرة من البوندسليجا.

ويدين العملاق البافاري بالفضل في هذا الفوز للنجم الشاب جمال موسيالا صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين، دون أن يتلقى أي هزيمة، علمًا بأنه يبتعد عن وصيفه لايبزيج (الذي خاض مباراة أقل) بفارق 6 نقاط كاملة.

ونسلط الضوء في السطور التالية على أداء نجم الفريق البافاري هاري كين في المباراة: