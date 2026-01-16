Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
رغم تبرئة سالم الدوسري .. رسالة نصراوية "غامضة" تعيد الجدل حول واقعة ديربي الهلال!

الهلال قلب الطاولة على النصر في صراع الصدارة..

لا تزال حرب الرسائل الغامضة، تؤكد أن ديربي الهلال والنصر، لم يتوقف عند الـ90 دقيقة، بل إن هناك كواليس خفية، دائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير لوقوع أزمات داخل أرض الميدان.

ونجح الهلال في قلب تأخره أمام النصر بهدف كريستيانو رونالدو، للفوز بثلاثية جاءت من جزائيتي سالم الدوسري وروبن نيفيش، وهدف محمد كنو، ليخرج الزعيم فائزًا بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

واستغل الهلال تعثرات النصر، ليوسع فارق الصدارة إلى "7" نقاط، ويتربع في قمة دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، بينما بقي النصر في الوصافة بـ31 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن التعاون والأهلي، صاحبي المركزين الثالث والرابع.

    وفي هذا السياق، نشر الإعلامي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "مؤكد جدًا | قائد الفريق دخل في خصام بعد مباراة الديربي مع الإيطالي أبو كرفته، بعد محاولة تغييره أثناء المباراة. لا إصابة ولا هم يحزنون".

    وفسّر المتابعون ما ذكره العصيمي، بواقعة سالم الدوسري، قائد الهلال، في مباراة النصر، وسط حملات تشكيك حول كونه عارض قرار المدرب سيموني إنزاجي، باستبداله في الدقيقة 90+4.

    في تلك الدقيقة، أشارت لوحة الحكم الرابع إلى استبدال سالم الدوسري، والذي بدا علامات المفاجأة على وجهه، كما أظهرت الكاميرات، قبل أن يتم تعديل رقم الدوسري، وإخراج المهاجم داروين نونيز، مقابل دخول الوافد الجديد سلطان مندش.

    رد على "تمرد" سالم الدوسري ضد إنزاجي

    هذه اللقطة أثارت جدلًا كبيرًا، وسط اتهامات للدوسري بأنه رفض قرار إنزاجي بالتبديل، وبالتالي جاء غيابه عن تدريبات الهلال، في اليوم التالي، بسبب عقوبة من المدرب، إلا أن الإعلامي معن القويعي، ردّ على تلك الاتهامات، برسالة دفاعية عن سالم.

    وقال القويعي، عبر منصة (إكس)، إن سالم الدوسري لم يكن المرشح للتبديل، وإن ظهور رقمه في لوحة التبديل، كان خطأ من قِبل المسؤول بتسليم الورقة للحكم الرابع.

    واستشهد القويعي برد فعل المدير الفني سيموني إنزاجي، الذي ركض للحكم الرابع، وطلب تغيير الرقم مباشرة، وأيضًا الإشارة إلى الدوسري بالاستمرار باللعب، ما يؤكد ذلك الأمر، مضيفًا "سالم الدوسري نموذج للاعب السعودي المنضبط، ولا يمكن أن تصدر منه مثل هذه التصرفات".

    وكان الهلال قد نشر بيانًا عبر منصة (إكس)، ليؤكد أن سالم الدوسري يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من أسبوع لـ10 أيام.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 12 انتصارًا مع تعادلين، في 14 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

