رغم تبرئة سالم الدوسري .. رسالة نصراوية "غامضة" تعيد الجدل حول واقعة ديربي الهلال!

لا تزال حرب الرسائل الغامضة، تؤكد أن ديربي الهلال والنصر، لم يتوقف عند الـ90 دقيقة، بل إن هناك كواليس خفية، دائرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير لوقوع أزمات داخل أرض الميدان.

ونجح الهلال في قلب تأخره أمام النصر بهدف كريستيانو رونالدو، للفوز بثلاثية جاءت من جزائيتي سالم الدوسري وروبن نيفيش، وهدف محمد كنو، ليخرج الزعيم فائزًا بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

واستغل الهلال تعثرات النصر، ليوسع فارق الصدارة إلى "7" نقاط، ويتربع في قمة دوري روشن السعودي، برصيد 38 نقطة، بينما بقي النصر في الوصافة بـ31 نقطة، مبتعدًا بفارق الأهداف عن التعاون والأهلي، صاحبي المركزين الثالث والرابع.