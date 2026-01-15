إنزاجي لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الهلال .. دليل يبرئ سالم الدوسري من "التمرد" في ديربي النصر!

هناك أكثر من لقطة، التي جعلت الجماهير تتساءل "ما الذي يفعله قائد الهلال"، منها ما حدث في الدقيقة 55، على إثر خطأ المدافع محمد سيماكان، بإعاقة مالكوم دي أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، ليقرر الحكم فرانسوا ليتكسييه، احتساب ركلة جزاء سجل منها سالم الدوسري هدف التعادل.

هذه اللقطة وما تبعها من مناوشات، تسببت في قيام الحارس نواف العقيدي، بضرب روبن نيفيش أثناء محاولة لاعب الهلال، التقاط الكرة من الشباك.

وبينما كان لاعبو الهلال يتجهون إلى حكم المباراة، للضغط عليه من أجل العودة إلى تقنية الفيديو وإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس النصر، وهذا ما حدث بالفعل، كان سالم الدوسري متجهًا إلى مقاعد البدلاء لشرب الهلال، ليطالبه المدير الفني سيموني إنزاجي، بالعودة إلى الملعب سريعًا من أجل التحدث مع الحكم، بدوره قائدًا للفريق، ومطالبته بمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

ولكن، كانت اللقطة الأبرز في الدقيقة 90+4، حينما قرر إنزاجي أن يجري تبديلًا، حيث تلقى سالم الدوسري اتهامات برفض طلب المدرب بسحبه من الملعب، لإشراك الوافد الجديد سلطان مندش، رغم ظهور رقم قائد الهلال على لوحة التبديل، قبل أن يتم تعديل الرقم، وإخراج المهاجم داروين نونيز، في لقطة أثارت الكثير من الجدل.