"زيدان لن يعود".. كشف كواليس "الغرف المغلقة" في ريال مدريد حول مصير تشابي ألونسو!

بعد الزلزال الذي أحدثته الهزيمة أمام سيلتا فيجو، بات كرسي تشابي ألونسو يهتز بقوة، لتنطلق بورصة الترشيحات داخل أروقة "البرنابيو" بحثاً عن المنقذ.

يتصدر المشهد زين الدين زيدان، "رجل الطوارئ" التاريخي، رغم أن طموحه لقيادة منتخب فرنسا بعد مونديال 2026 قد يعرقل عودته الثالثة.

وفي المقابل، يظل يورجن كلوب الحلم القديم للرئيس فلورنتينو بيريز والجماهير، إلا أن منصبه الإداري الحالي في "ريد بول" يمثل عقبة رئيسية.

وعلى الصعيد الداخلي، يبرز ألفارو أربيلوا (مدرب الكاستيا) كخيار يحظى بثقة الإدارة، لكن صداقته الحميمة مع ألونسو قد تجعل قبوله المهمة معقداً، بينما يلوح في الأفق خيار سانتياجو سولاري، مدير كرة القدم الحالي، كحل مؤقت سبق تجربته.

أما الأسطورة راؤول جونزاليس، فرغم كونه متاحاً بلا فريق، إلا أنه يبدو الحلقة الأضعف في القائمة لغياب الدعم الحقيقي له من صناع القرار في النادي.