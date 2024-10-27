زكريا أبو خلال يظهر معدنه النفيس مع تولوز.. ونجوم باريس يرفضون هدايا حكيمي أمام مارسيليا!

النجم المغربي يتوهج..

قدم الثنائي المغربي زكريا أبو خلال وأشرف حكيمي مستويات مميزة في مباراتيهما اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

أبو خلال أظهر أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع الثالث في فوز تولوز على حساب مونبلييه.

أما حكيمي فلم يظهر أفضل ما لديه، رغم الفوز الكبير لباريس سان جيرمان على مارسيليا بثلاثية نظيفة في قمة الليج 1.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن موناكو، و6 عن مارسيليا، بينما ارتفع رصيد تولوز إلى 9 نقاط في المركز 14، وبقي مونبلييه في القاع بـ4 نقاط فقط.