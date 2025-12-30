"ليس لدي شك في ذلك".. أسطورة الأرجنتين يرد على مخاوف تواجد ميسي بكأس العالم 2026!

قال زانيتي لمجلة FourFourTwo: "يجب أن يكون هذا قراره، لكنني أعتقد نعم. لم يتبق سوى بضعة أشهر، وأعتقد أنه يريد أيضاً تمثيل بلاده مرة أخرى. ليس لدي شك في حدوث ذلك".

كما رفض المخاوف من أن ميسي قد يكون كبيراً جداً في السن، مضيفاً: "أنا لا أتفق مع ذلك. ميسي قادر تماماً على الاستمرار كقائد. إنه ذكي، ويعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يترجم ما يحتاجه الفريق، وهو محاط بلاعبين رائعين في المنتخب الوطني. أنا مقتنع بأنه معه، ستكون الأرجنتين منافساً رئيسياً مرة أخرى في كأس العالم المقبلة".

وتابع زانيتي، عندما سُئل عما إذا كان ميسي قد يقرر مواصلة اللعب لما بعد كأس العالم: "لا أعرف ما إذا كان يمكن رؤية ذلك على المدى القصير، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان ليتمتع ميسي بكرة القدم. الشيء الأكثر أهمية الآن هو أن يستمتع بما يفعله. ستكون كأس العالم بالتأكيد ساحة اختبار مهمة ليرى كيف يشعر، وبعد ذلك سيقرر، بهدوء، ما إذا كان سيستمر".