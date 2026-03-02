Getty Images Sport
ترجمه
ريكاردو كالافيوري يكشف عن حلمه بالعودة إلى روما، بينما يشرح نجم أرسنال كيف أدت الصعوبات التي واجهها تحت قيادة جوزيه مورينيو إلى رحيله عن الفريق الإيطالي
أرسنال يعاني وروما يحلم
انتقل اللاعب الدولي الإيطالي المتعدد المواهب من بولونيا إلى ملعب الإمارات في صفقة بارزة عام 2025، ولا يزال يحظى بتقدير كبير من قبل المدير الفني ميكيل أرتيتا، لكن إصابات في الورك والعضلات حدّت بشكل كبير من وقت لعبه في موسمه الأول. ونتيجة لذلك، لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سوى 1600 دقيقة على أرض الملعب في جميع المسابقات هذا الموسم. دفعته هذه الفترة الصعبة إلى التفكير في المسار الذي أبعده عن ملعب أوليمبيكو. وفي حديث صريح في بودكاست Supernova، اعترف كالافيوري: "نعم، أود العودة إلى روما. من الواضح أنني لا أستطيع التخطيط لكامل مسيرتي المهنية في الوقت الحالي، لكنني أود العودة لأنني تركتها في منتصف الطريق".
- AFP
نقطة التحول في بودو غليمت
لا يزال رحيل كالافيوري عن روما نقطة خلاف بالنسبة للعديد من المشجعين، الذين شاهدوا موهبة محلية تضيع من بين أيديهم. كشف المدافع أن علاقته مع المدرب آنذاك جوزيه مورينيو تغيرت بشكل جذري بعد الهزيمة المذلة 6-1 أمام بودو غليمت في الدوري الأوروبي. كانت تلك الليلة هي التي أنهت فعليًا فرصته في الانضمام إلى التشكيلة الأساسية بشكل دائم، مما أدى إلى فترة إعارة محبطة في جنوة.
يتذكر كالافيوري تلك الفترة الصعبة ويقول: "بدأت أول ستة أشهر مع مورينيو، وفي البداية سارت الأمور على ما يرام ولعبت كلاعب أساسي. بعد الهزيمة 6-1 أمام بودو غليمت، لم ألعب بعد ذلك وأردت الحصول على مساحة أكبر". وأضاف: "ذهبت إلى جنوة على سبيل الإعارة، وكان الوضع معقدًا. في داخلي لم أستسلم أبدًا، لكن الفكرة بقيت في ذهني. في تلك اللحظة كنت محبطًا للغاية".
من الرفض في بازل إلى النجومية في بولونيا
بينما فاز روما في النهاية بكأس دوري الأندية الأوروبية في عام 2022، سرعان ما وجد كالافيوري نفسه زائداً عن الحاجة. واعترف بأن مغادرة إيطاليا للانضمام إلى فريق بازل السويسري كانت في البداية قراراً صعباً. لكن في النهاية، أثبت هذا القرار أنه كان حافزاً لتحوّل مسيرته المهنية، حيث أصبح أحد أكثر المدافعين المتميزين في أوروبا في بولونيا، وحصل على مكانه في المنتخب الوطني.
وفي معرض حديثه عن رحيله، اعترف المدافع: "فاز روما بدوري الأوروبيا، وأدى اللاعبون الذين لعبوا بدلاً مني أداءً جيدًا، لذا لم يعد هناك مكان لي. ثم باعني روما إلى بازل، ولم أكن سعيدًا في البداية". وتابع: "لكن عندما تقبلت حقيقة أنني يجب أن أتراجع خطوة إلى الوراء، أدركت أن هذا هو المكان المناسب لي. بالنسبة للاعب شاب، كان من المثالي أن أجد الاستمرارية هناك".
- Getty Images Sport
التنقل في الحياة في استاد الإمارات
على الرغم من أن جاذبية روما لا تزال قوية للغاية، إلا أن كالافيوري يركز حاليًا على التعامل مع بيئة تنافسية للغاية في أرسنال. مع صراع الغانرز مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وجد الإيطالي نفسه يتنافس بشكل وثيق مع لاعبين مثل بييرو هينكابي على مكان في التشكيلة الأساسية لخط دفاع أرتيتا. على الرغم من التحديات المستمرة للتكيف مع كرة القدم الإنجليزية والتعامل مع العديد من الانتكاسات البدنية، إلا أن المدافع يحافظ على نظرة إيجابية.
وهو يقر بأن فرصة اللعب في إنجلترا كانت ببساطة كبيرة جدًا بحيث لا يمكن رفضها، حتى لو ظل قلبه متجذرًا بعمق في إيطاليا. وفي حديثه عن صعوده السريع، قال: "ما عشته وما عشناه في بولونيا هو شيء لا يصدق، ولكن كيف يمكنك أن ترفض الدوري الإنجليزي الممتاز؟" ومع ذلك، أضاف بأمل عن روما: "أود العودة للاحتفال تحت كورفا سود أمام الجماهير".
إعلان