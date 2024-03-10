ريال مدريد وسيلتا فيجو | أنهوا الليجا الآن واستعدوا للجحيم.. فقطيع الذئاب سيقوده أسدٌ!

الميرنجي يضرب ولا يبالي!

سحق ريال مدريد ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (4-0)، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من "فينيسيوس وجوايتا (هدف في مرماه) وكارلوس دومينجيز (هدف في مرماه) وأردا جولر"، في الدقائق 21 و79 و88 و90+4.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 24 نقطة في المركز السابع عشر، ليقترب من شبح الهبوط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمكن الميرنجي من إعادة الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط من جديد (و7 مع جيرونا)، مع تبقي 10 مباريات على نهاية ترتيب الليجا، ليعقد مهمة الفريق الكتالوني في الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسم الماضي.