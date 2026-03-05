ريال مدريد هو الوجهة "الوحيدة" ليورغن كلوب، حيث يبدو مدرب ليفربول السابق "متحمسًا" للانتقال المثير إلى عملاق الدوري الإسباني

تكثفت التكهنات بشأن الخطوة التالية ليورغن كلوب بعد تقارير تفيد بأن المدير الفني السابق لليفربول يعتبر ريال مدريد وجهته المفضلة الوحيدة، وفقًا لـ TEAMtalk. بينما يشغل حاليًا منصب المدير العالمي لكرة القدم في ريد بول، يقال إن المدرب البالغ من العمر 58 عامًا يجد الحياة في غرفة الاجتماعات أقل إرضاءً من الأدرينالين الذي يمنحه له العمل في المجال الفني. يأتي رغبته الواضحة في العودة إلى التدريب في وقت يشهد تحولًا كبيرًا لكل من ناديه السابق والنادي الفائز ببطولة أوروبا 15 مرة.

يشير التقرير إلى أن احتمال العودة إلى ميرسيسايد قد تم استبعاده فعليًا، على الرغم من التدقيق المتزايد الذي يواجهه آرني سلوت. بعد الهزيمةالمخيبة للآمال 2-1 أمام وولفز التي تركت الجماهير محبطة، يبدو أن إدارة ليفربول وكلوب نفسه راضون عن إغلاق هذا الفصل. بدلاً من ذلك، يبدو أن إغراء قيادة النادي الأكثر فوزًا بالبطولات في العالم في العاصمة الإسبانية قد برز كعامل محفز رئيسي لعودة كلوب المحتملة إلى الساحة، وقد يحدث ذلك في وقت مبكر من هذا الصيف.