ريال مدريد يستقر على بديل تشابي ألونسو.. وفاتورة كبيرة للإقالة!

يعيش ريال مدريد موسماً متقلباً يمكن وصفه بـ "الرسم البياني المجنون"، حيث تأرجح الفريق بين أقصى درجات التألق والانهيار التام. بدأت ملامح الموسم الحقيقية تتشكل بعد الصدمة القاسية في الديربي والخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد (2-5)، وهي الهزيمة التي كانت بمثابة "جرس إنذار" أيقظ الفريق، لينتفض بعدها محققاً سلسلة انتصارات ذهبية شملت إسقاط (يوفنتوس بنتيجة 1-0) وحسم الكلاسيكو أمام برشلونة (2-1)، بالإضافة إلى اكتساح فالنسيا (4-0).

لكن، وبشكل مفاجئ، دخل "الملكي" في نفق مظلم، بدأ بالخسارة أمام ليفربول (1-0) ثم التعادل سلبيًا مع رايو فاييكانو؛ وكذلك مع إلتشي (2-2)، قبل الفوز بصعوبة أمام أولمبياكوس (3-4) في دوري الأبطال.

عاد ريال مدريد إلى الليجا، لكنه تعادل من جديد أمام جيرونا، قبل أن يفوز على أتلتيك بيلباو (0-3)، ويسقط في البرنابيو أمام سيلتا فيجو (0-2) ومانشستر سيتي (1-2) بدوري الأبطال، ما عقّد حسابات الفريق على مختلف الأصعدة، وبات الحديث "لا يتوقف" عن إمكانية إقالة تشابي ألونسو.