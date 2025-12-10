ألونسو يحدد بديل مبابي أمام مانشستر سيتي.. ونجم آخر يتأكد غيابه للإصابة!

قبل يوم واحد من مباراة مدريد الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، غاب المهاجم النجم مبابي عن الحصة التدريبية المفتوحة للنادي، إلى جانب مواطنه إدواردو كامافينجا.

تأكد غياب كامافينجا عن مواجهة السيتي، بعدما أفاد الصحفي ميجيل أنخيل دياز بمعاناة اللاعب من انزعاجات في ربلة الساق (السمانة). وقد يمتد غيابه ليشمل مباراة الدوري القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس أيضا.

كما ذكرت محطة الراديو الإسبانية "كادينا كوبي" أن مبابي تعرض لإصابة في ساقه اليسرى، وغاب عن مران الفريق الأساسي قبل المباراة، ما يجعل الشكوك تحوم بجدية حول مشاركته أمام السيتي في البرنابيو.