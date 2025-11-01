بعد أسابيع قليلة من إقالته، كان المدرب جابي (جابرييل فرنانديز أريناس) حاسمًا: "الحقيقة هي أنه لا أحد يريد ريال سرقسطة اليوم. لا مدربين ولا لاعبين. إما أن يأتي أشخاص عديمو الخبرة تمامًا أو أشخاص يشعرون بالانتماء لسرقسطة، وإلا فلن يأتي أحد".

لقد تم تعيين "جابي" كمدرب للفريق الأول في 17 مارس 2025، ونجح في مساعدتهم على تجنب الهبوط الموسم الماضي، لكن، تمت إقالته في 12 أكتوبر 2025، بسبب البداية السيئة للموسم الجديد، والتي تركت الفريق في قاع جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

في الصيف الماضي، بذل فاييخو، الذي تحرر لتوه من عقده مع ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية، الغالي والنفيس للعودة لارتداء القميص الأبيض. لقد طلبوا حتى عقد اجتماع مع النادي لبحث عودته، لكن لا الجهاز الفني ولا الإدارة أرادوا الاستماع إليه.

بالنسبة لقلب الدفاع المولود في سرقسطة، كان هذا هو الخيار الأكثر إثارة للحماس، الفرصة المثالية للقاء مجددًا بعائلته، و(استعادة) كرة القدم الخاصة به، ومساعدة فريق حياته في لحظة دقيقة. لكن الرفض كان قاطعًا: لم يكن هناك لا اجتماع، ولا محادثة، ولا اهتمام. أُغلق الباب حتى قبل أن يُفتح، حسب صحيفة "ماركا".