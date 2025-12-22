"ريال مدريد سمح له بالفوز في المعركة على ألونسو".. فينيسيوس يرد على صافرات استهجان جماهير البرنابيو!

رغم محاولة المدرب تشابي ألونسو تخفيف حدة الموقف بعناق لاعبه عند خط التماس في لفتة كريمة، إلا أن خيبة الأمل كانت واضحة على وجه فينيسيوس، الذي شاهد من مقاعد البدلاء الهدف الثاني الحاسم (2-0)، الذي عادل به مبابي رقم كريستيانو رونالدو القياسي (59 هدفاً في عام ميلادي واحد).

لم يخرج فينيسيوس لتحية الجماهير بعد صافرة النهاية، وذهب إلى غرفة الملابس مباشرة.

في تصريحات تالية عقب المباراة، اتخذ المدرب تشابي ألونسو موقفاً "دبلوماسياً ومحايداً"، رافضاً الدفاع عن لاعبه بشكل قاطع ومؤكداً أن "الجماهير لها السيادة" في التعبير عن رأيها، قبل أن يضيف: "لقد ودعنا بعضنا ولم نتحدث عن ذلك".

تجاوزت تداعيات المباراة حدود المستطيل الأخضر لتكشف عن شرخ متسع في العلاقة بين فينيسيوس ومحيطه في مدريد، حيث رد اللاعب فور دخوله غرفة الملابس بتغيير صورة ملفه الشخصي على "إنستجرام": من صورة بقميص ريال مدريد إلى أخرى يرتدي فيها قميص البرازيل الأصفر، كما وضع منشورًا مصحوبًا بثلاث نقاط غامضة، في مشهد يجسد عمق الأزمة الفنية والنفسية التي يمر بها اللاعب حالياً.

هذا الغضب في المدرجات لم يكن وليد اللحظة، بل هو تراكم لعدة عوامل تشمل تماطله في تجديد عقده المنتهي في 2027، وتصرفاته السابقة مثل الضحك أثناء معاناة الفريق، فضلاً عن تراجع مستواه مقارنة بتألق زملائه.

كل هذه المعطيات وضعت الرئيس فلورنتينو بيريز في موقف مقلق بالمنصة الشرفية، مدركاً أن "مشكلة فينيسيوس" بدأت تخرج عن السيطرة وتضيف عبئاً جديداً على استقرار النادي الملكي.