ريال مدريد وبيتيس | الليجا بدأت الآن يا مبابي.. وعلى كريستيانو رونالدو أن يقلق بشأن إرثه!

سجل هدفين.. والمزيد قادم

أخيرًا أنهى كيليان مبابي أزمته التهديفية في الدوري الإسباني، بعدما سجل ثنائية منحت ريال مدريد انتصارًا مهمًا على حساب ريال بيتيس، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

واجه لاعبو المدرب كارلو أنشيلوتي صعوبة كبيرة في هز شباك ضيوف ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن يتمكن مبابي من تسجيل ثنائية في الدقيقتين 67 و75.

بهذا الفوز، صالح ريال مدريد جماهيره، وارتقى لوصافة ترتيب الليجا برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة (المتصدر بالعلامة الكاملة)، بينما ظل بيتيس دون أي انتصار حتى الآن، حيث يحتل المركز الـ17 بنقطتين.