الكلاسيكو بعيون مدريدية | آن لأنشيلوتي أن يمد رجليه.. قهر الأستاذ وتلميذه!

الريال على أعتاب التتويج

وضع ريال مدريد قدمًا على منصة التتويج بلقب الليجا، بعدما قهر برشلونة بنتيجة (3-2) مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

تقدم برشلونة مرتين لكنه خسر في النهاية، ليثبت النادي الملكي أنه يلعب بروح وشخصية البطل في دوري الأبطال والليجا أيضًا.

بعدما سجل كريستنسن هدف التقدم في الدقيقة 6، عاد فينيسيوس بتعادل سريع في الدقيقة 15، ثم جاء الشوط الثاني واعتقد تشافي أنه في الطريق للفوز بهدف فيرمين بالدقيقة 69، لكن فرحته لم تستمر أكثر من 4 دقاق حين رد فاسكيز بالتعادل.

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وبينما كان الجميع ينتظر النهاية بالتعادل، والاحتفاظ بفارق الـ8 نقاط في الليجا، والذي يقرب الميرنجي من اللقب، رفض لاعبو الملكي هذا السيناريو، وقهروا برشلونة بهدف قاتل عن طريق بيلينجهام في الوقت بدل الضائع.

سيّر المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة كما أراد وأكثر، رغم الإرهاق الكبير بعد 120 دقيقة أمام مانشستر سيتي، ليوسع الفارق مع فريق تشافي إلى 11 نقطة ويضمن التتويج بالليجا (عمليًا).