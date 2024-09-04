ثلاثي ريال مدريد "الخطير" ومحمد صلاح ودي بروينه .. أحلام كبار "روشن" التي تبخرت في ميركاتو صيف 2024!

كبار دوري روشن كانوا يضعون خططًا كبيرة في صيف 2024 ولكنها لم تنجح!

قبل انطلاق ميركاتو الصيف 2024 في دوري روشن، وضع الرباعي الكبار في دوري روشن "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" خططًا كبيرة، جعلت الجماهير تحلم بوجود أكبر الأسماء في العالم في أنديتها.

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ولكن للأسباب المختلفة، لم تنجح الأندية السعودية في حسم التعاقد مع تلك الأسماء، ولكنها في نفس الوقت تعاقدت مع صفقات قوية.

ونستعرض فيما يلي أبرز الأسماء الضخمة التي تم تداول اسمها والتفاوض معها، من أجل ضمها من جانب الرباعي الكبير في دوري روشن، ولكن تلك المفاوضات لم تتم بالنجاح..