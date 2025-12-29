FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP
مواقفه الرائعة لا تنتهي .. رياض محرز يرد على "أزمة مشجع" في كأس أمم إفريقيا 2025

كلمتان فقط تكفيان لخطف قلوب الجماهير..

رغم أن هذا الأمر ليس جديدًا عليه، إلا أن رياض محرز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قدم لافتة رائعة، في ظل مشاركته مع منتخب الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

الجناح الجزائري قدم بداية ولا أروع مع منتخب بلاده، والذي قاده للتأهل مبكرًا إلى دور الـ16، في "كان 2025"، كما يتربع على عرش هدافي البطولة.

ولكن، الحديث هنا عن موقف بطولي جديد، من قِبل رياض محرز، الذي قرر دعم مشجع في لقطة آسرت قلوب الجماهير.

  • محرز يدعم مشجعًا فقد حقيبته

    وفي ليلة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، أعلن أحد المشجعين عن فقدان حقيبته، أثناء حضور مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، في الجولة الثانية.

    ونشر مشجع عبر منصة (إكس)، رسالة قال فيها "فقدت حقيبتي في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، لانكستر زرقاء، بها جواز سفري وأموال شقيقي ومفاتيح الشقة".

    الرسالة لاقت تفاعلًا كبيرًا، إلا أن كلمتين من قِبل رياض محرز، ساهمت في قفز المشاهدات للتغريدة، حينما أعاد نشرها عبر حسابه الشخصي، معلقًا "ساعدوه من فضلكم!".

    مواقف محرز البطولية لا تنتهي

    وقدم رياض محرز سطرًا جديدًا في سلسلة مواقفه البطولية، التي تعبر عن أخلاقه، بين دعم ومساندة الأصدقاء والنجوم العرب، بالإضافة إلى المشاريع الوطنية والقومية الكبرى.

    عبر السنوات الأخيرة، كان نجم الأهلي محور الحديث حول العديد من المبادرات الرائعة؛ على غرار دعم المشجع الأردني، محمد عابورة، الذي كشف عن عشقه لمانشستر سيتي، بعد إعلان مرضه بالسرطان، وتضامنه مع الجزائري سفير تايدر، في أزمته مع نادي العين السعودي، برسالة إلى وزير الرياضة، ودعم أحد أصدقائه لنجاح مشروعه الخاص، ومؤازرة حسام عوار، مع بداية انضمامه لمنتخب "الخضر".

    أضف إلى ذلك، تحرك محرز لدعم يوسف عطال وأنور الغازي بسبب القبض عليهما من السلطات الفرنسية، على خلفية "القضية الفلسطينية"، وحديثه عن دعم المشروع السعودي، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، وصولًا إلى دعم البطلة الجزائرية إيمان خليف، التي تعرضت لهجوم واسع إبان مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

    اقرأ أيضًا: "دعم محارب السرطان وصرخة للوزير السعودي" .. مواقف رياض محرز البطولية قبل أزمة إيمان خليف

    بداية مثالية في كان 2025

    وأثبت رياض محرز ورفاقه، بأن منتخب الجزائر يعد من أقوى المرشحين للمنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب، حتى الثامن عشر من يناير المُقبل.

    محرز الذي قاد الجزائر للتتويج بأمم إفريقيا 2019، استطاع أن يحقق بداية مثالية في "كان 2025"، بعدما قاد ثعالب الصحراء، لفوزين على السودان (3-0) وبوركينا فاسو (1-0)، في أولى جولتين من المجموعة الخامسة، ليحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي، قبل الجولة الأخيرة.

    ولعب جناح الأهلي، دور البطولة، حيث سجل هدفين في مرمى السودان، وهدفًا ضد الجزائر (من علامة الجزاء)، ليتربع في صدارة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025، بعد أولى جولتين، برصيد 3 أهداف.

    ورفع محرز رصيده إلى 36 هدف دولي في 108 مباراة مع منتخب الجزائر، كما تمكن من التسجيل في آخر 3 مباريات، سواءً في ودية السعودية أو مباراتي السودان وبوركينا فاسو، ليحقق أفضل سلسلة أهداف لديه مع بلاده، منذ الفترة بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021، حينما سجل وقتها 7 أهداف.

    ماذا ينتظر الجزائر؟

    وحسم منتخب الجزائر صدارة المجموعة الخامسة، بفوزه في أولى جولتين، فيما يتطلع نحو تحقيق العلامة الكاملة، حيث يواجه غينيا الاستوائية، الأربعاء، على ملعب مولاي حسن في الرباط.

    مع تأكيد الصدارة، يصبح المنتخب الجزائري في انتظار المتأهل كوصيف للمجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

    ووفق نظام البطولة، التي تضم 24 منتخبًا عبر ست مجموعات، فإن المتصدر والوصيف من كل مجموعة، يتأهلان مباشرة إلى ثمن النهائي، مع أربع منتخبات كأفضل "ثالث".

    وشارك منتخب الجزائر بـ"الصف الثاني" في كأس العرب 2025، حيث بلغ الدور ربع النهائي، قبل الخروج على يد الإمارات، فيما يلعب المنتخب الأول في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، من أجل المنافسة على النجمة الثالثة.

    يأتي ذلك كتحضير كبير لثعالب الصحراء، قبل المشاركة المنتظرة في نهائيات كأس العالم 2026، حيث تعود الجزائر إلى المونديال، بعد غياب عن آخر نسختين، بعد الوقوع في المجموعة العاشرة، برفقة الأرجنتين، حامل اللقب، والأردن والنمسا، فيما صرّح رياض محرز، بأن هذه البطولة ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده.

