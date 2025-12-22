روسيل يقر بلقاء نيجريرا: البداية في مجلس لابورتا 2003.. ولهذا واصلت الدفع له بعد انتخابي رئيسًا لبرشلونة!

اعترف ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة، في إفادته أمام القاضية أليخاندرا جيل، بأنه عرف بالفعل خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا خلال فترته في برشلونة، أولاً كعضو في مجلس إدارة جوان لابورتا بدءاً من عام 2003، ولاحقاً كرئيس في 2010، حسب صحيفة "آس".

قال روسيل: "لقد عرفت السيد نيجريرا بالفعل في عام 2003، عندما دخلنا في مجلس الإدارة الأول للسيد لابورتا. شخص ما قدم لي السيد نيجريرا باعتباره الشخص الذي يقوم بالاستشارات التحكيمية للنادي، وحسناً، هناك عرفته. من 2003 إلى 2005 رأيته في إحدى المرات في الملعب وهو يعد تقاريره ويقدم المشورة للنادي. لكنني أعتقد أنه في كثير من الأحيان لم يكن يأتي لأنه إذا كنت تقدم استشارة تحكيمية، فمن الأفضل القيام بذلك عبر التلفزيون، لأنك بهذه الطريقة ترى الإعادات ويمكنك أن تكون أكثر دقة في مشورتك وتقاريرك".

يُفهم من كلمات روسيل أن وجود نيجريرا في "الكامب نو" الذي يشير إليه كان يحدث أثناء المباريات، ولهذا السبب كان عادة ما يقوم بالاستشارات والتقارير المفترضة من المنزل لتقدير أفضل للمباريات.

وأضاف: "من 2003 إلى 2005 رأيته في وقت ما هناك، في منشآت النادي، سواء في البارسا أو البارسا ب، وعندما استقلت في 2005 لم أره مرة أخرى. علمت من الصحافة أنه بعد مغادرتي، زادت خدماته. لابد أن ذلك كان مرتبطاً بصعود البارسا ب إلى دوري الدرجة الثانية (أ)، وحينها زادت استشاراته وتقاريره".