بديلًا لصلاح.. نجم ريال مدريد على رأس قائمة أهداف ليفربول في يناير!
صلاح يتجه لمغادرة ليفربول في يناير
ارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى دوري المحترفين السعودي وإلى العملاق التركي جلطة سراي في العام الجديد، على الرغم من توقيعه عقداً لمدة عامين مع ليفربول في وقت سابق من العام.
كان اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً عنصراً جوهرياً في فوز "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأول للمدرب أرني سلوت على رأس القيادة الفنية للفريق القادم من ميرسيسايد، حيث سجل 29 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.
ومع ذلك، فشل صلاح في مجاراة إنجازات الموسم الماضي أمام المرمى، حيث سجل أربعة أهداف فقط وصنع هدفين خلال 13 مباراة في الدوري مع "الريدز" هذا الموسم. وأشار المهاجم المصري فعلياً إلى نيته مغادرة ليفربول الشهر المقبل، مدعياً أنه "تم التضحية به" بعد أن تم إجلاسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي.
قال صلاح بعد تعادل السبت 3-3 في ليدز: "لا أستطيع أن أصدق ذلك، أنا محبط للغاية، محبط جداً. لقد فعلت الكثير لهذا النادي على مر السنين وخصوصاً الموسم الماضي. الآن أجلس على مقاعد البدلاء ولا أعلم لماذا. يبدو الأمر وكأن النادي قد ضحى بي. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جداً أن شخصاً ما أراد أن يلقي باللوم كله عليّ".
مباراة برايتون قد تكون الأخيرة لصلاح مع ليفربول
ألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول ضد برايتون قد تكون الأخيرة له بقميص "الريدز" على ملعب أنفيلد، وذلك بعد رحلة في منتصف الأسبوع لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون المباراة المقامة على أرضهم ضد فريق الساحل الجنوبي هي الأخيرة لصلاح قبل كأس الأمم الأفريقية.
سيلتحق صلاح بعدها بمنتخب مصر وقد يغيب عن ما يصل إلى ست مباريات لليفربول في حال فوز الفراعنة باللقب الثامن القياسي في تاريخهم بكأس الأمم الأفريقية. ويُفترض أن نادي الهلال السعودي يتصدر السباق لضم المهاجم، والانتقال إلى كتيبة سيموني إنزاجي سيجعل صلاح يجتمع مجدداً بداروين نونيز، الذي غادر ليفربول إلى "الموج الأزرق" خلال الصيف.
ووفقاً لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، حدد ليفربول رودريجو كبديل مثالي لصلاح. كان البرازيلي مرتبطاً بقوة بالرحيل عن العاصمة الإسبانية في وقت سابق من العام، حيث كان مانشستر سيتي يتصدر السباق سابقاً لضم المهاجم متعدد الاستخدامات.
ومع ذلك، فشل السيتي في الاتفاق على رسوم الانتقال مع ريال مدريد من أجل رودريجو، الذي عانى منذ ذلك الحين للحصول على وقت للعب تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث بدأ ثلاث مباريات فقط في الدوري وسجل 342 دقيقة لعب. وبحسب التقارير، وضع "لوس بلانكوس" سعراً قدره 70 مليون يورو للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.
رودريجو ليس الجناح الوحيد المرتبط بليفربول
رودريجو ليس الجناح الوحيد الذي ارتبط بانتقال في يناير إلى ليفربول، حيث يُعد أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث هدفاً محتملاً لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من توقيعه عقداً لمدة خمس سنوات في ملعب "فيتاليتي" في وقت سابق من العام، يمتلك اللاعب شرطاً جزائياً بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني يمكن تفعيله الشهر المقبل.
ليفربول ليس الفريق الوحيد المرتبط بالتحرك لضم سيمينيو، الذي فشل منتخب بلاده غانا في التأهل لكأس الأمم الأفريقية، حيث يدرس المنافسان في الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي وتوتنهام، التحرك لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.
بالإضافة إلى ذلك، ورد أن جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا موجود على رادار "الريدز" حيث يعاني الفريق الفرنسي لتأمين بقاء لاعب ليون السابق بعقد جديد.
نجم بايرن ميونخ مايكل أوليز هو لاعب آخر يتودد إليه ليفربول، رغم أن بايرن ميونخ حريص على الاحتفاظ بخدمات الدولي الفرنسي.
دفاع ليفربول عن اللقب في مهب الريح
تعادل ليفربول 3-3 مع ليدز في "إيلاند رود" يوم السبت يعني أن "الريدز" فازوا الآن في 4 مباريات فقط من آخر 15 مباراة لهم في جميع المسابقات، مع استمرار تصاعد الضغط على المدير الفني سلوت.
بالإضافة إلى ذلك، يبتعد عملاق ميرسيسايد الآن بفارق 10 نقاط خلف المتصدر آرسنال، ليصبح دفاعهم عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة يرثى لها.
