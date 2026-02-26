Getty Images Sport
ترجمه
روبن أموريم يستعد لمهمة مفاجئة مع عودة مدرب مانشستر يونايتد السابق إلى العمل
عودة أموريم السريعة بعد إقالة مانشستر يونايتد
بعد فترة مضطربة في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بشكل مفاجئ، قد يكون أموريم على وشك العودة المثيرة إلى المجال الفني. انتهت فترة عمل المدرب البرتغالي في مانشستر بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، وسط تقارير عن انقطاع التواصل مع إدارة أولد ترافورد. على الرغم من النهاية المبكرة لانتقاله الحلم إلى إنجلترا، يبدو أن قيمته لا تزال عالية بما يكفي لجذب اهتمام أحد أكبر الأندية التقليدية في أمريكا الجنوبية. يبحث فاسكو دا جاما حاليًا عن قائد جديد لتهدئة الأوضاع، ويُنظر إلى اسم بارز مثل أموريم على أنه التعيين المثالي لقيادة النادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرًا له خلال هذه الفترة الصعبة، وفقًا لتقارير في البرازيل.
- Getty
فاسكو دا جاما يحدد أموريم كهدف
وفقًا لـ VDG-Cast، وضع فاسكو دا جاما أموريم على قائمته المختصرة ليحل محل دينيز، الذي تم إقالته يوم الأحد بعد الهزيمة 1-0 أمام فلومينينسي. يعاني العملاق البرازيلي حاليًا في المركز 17 في الجدول، برصيد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات افتتاحية. في حين أن مدرب الريان أرتور جورج يعتبر أولوية بالنسبة للنادي، فإن التحدي المتمثل في إعادة إحياء نادٍ برازيلي تاريخي قد يوفر للمدرب السابق لسبورتنج لشبونة منصة مثالية لإعادة بناء سمعته بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام الأوروبية. بالنسبة لمدرب ازدهر في لشبونة قبل انتقاله إلى مانشستر، فإن البداية الجديدة في البرازيل تمثل منعطفًا مثيرًا للاهتمام في مسيرته المهنية وهو يفكر في خطوته التالية.
تداعيات الخروج من أولد ترافورد
تخلل رحيل أموريم عن مانشستر يونايتد صراعات داخل الملعب وتوترات خارج الملعب. تولى المدرب البرتغالي مسؤولية 63 مباراة خلال فترة 14 شهراً قضاها في منصبه، وحقق 25 فوزاً و15 تعادلاً و23 هزيمة. لكن الإحصائيات لا تعكس سوى نصف القصة، حيث كان أموريم قد تشاجر مع مسؤولي النادي بعد أن ألمح إلى أنه غير راضٍ عما يحدث وراء الكواليس في مسرح الأحلام.
جاءت إقالته بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال التي أدت إلى تراجع الشياطين الحمر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أجبر مجلس الإدارة في النهاية على اتخاذ هذا القرار. تم تعيين مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم، وكُلف أسطورة النادي بمهمة استقرار الفريق بينما تدرس الإدارة الخيارات طويلة الأمد. في غضون ذلك، يبدو أموريم مستعدًا للمضي قدمًا بسرعة، حيث أصبحت إمكانية تدريبه في الدوري البرازيلي احتمالًا حقيقيًا بعد أسابيع قليلة من إقالته.
- Getty Images
الخطوات التالية لأموريم بعد رحيله عن مانشستر يونايتد
على الرغم من صعوباته في إنجلترا، لا يزال سجل أموريم السابق مثيرًا للإعجاب بالنسبة للعديد من المراقبين في جميع أنحاء العالم. قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كان أموريم قد تولى أيضًا مسؤولية تدريب سبورتنج لشبونة وبراغا، وفاز بلقب الدوري البرتغالي الممتاز وأنهى فترة جفاف طويلة للفريق. من المحتمل أن هذا النجاح هو ما دفع فاسكو دا جاما إلى التفكير في التعاقد معه في محاولة للخروج من منطقة الهبوط في المراحل الأولى من الموسم المحلي.
إذا قبل أموريم منصبًا في ريو، فسيكون بذلك قد انضم إلى اتجاه متزايد من المدربين البرتغاليين الذين حققوا نجاحًا في البرازيل، على غرار خورخي جيسوس وأبيل فيريرا. يبقى أن نرى ما إذا كان المدرب السابق لمانشستر يونايتد مستعدًا للعودة إلى بيئة عالية الضغط بهذه السرعة بعد رحيله عن إنجلترا. ومع ذلك، قد تكون فرصة قيادة نادٍ بمكانة فاسكو دا جاما مغرية للغاية بحيث لا يمكن رفضها، خاصة وهو يخطط لخطوته التالية في مجال الإدارة.
إعلان