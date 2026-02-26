روبن أموريم يستعد لمهمة مفاجئة مع عودة مدرب مانشستر يونايتد السابق إلى العمل

تخلل رحيل أموريم عن مانشستر يونايتد صراعات داخل الملعب وتوترات خارج الملعب. تولى المدرب البرتغالي مسؤولية 63 مباراة خلال فترة 14 شهراً قضاها في منصبه، وحقق 25 فوزاً و15 تعادلاً و23 هزيمة. لكن الإحصائيات لا تعكس سوى نصف القصة، حيث كان أموريم قد تشاجر مع مسؤولي النادي بعد أن ألمح إلى أنه غير راضٍ عما يحدث وراء الكواليس في مسرح الأحلام.

جاءت إقالته بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال التي أدت إلى تراجع الشياطين الحمر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أجبر مجلس الإدارة في النهاية على اتخاذ هذا القرار. تم تعيين مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم، وكُلف أسطورة النادي بمهمة استقرار الفريق بينما تدرس الإدارة الخيارات طويلة الأمد. في غضون ذلك، يبدو أموريم مستعدًا للمضي قدمًا بسرعة، حيث أصبحت إمكانية تدريبه في الدوري البرازيلي احتمالًا حقيقيًا بعد أسابيع قليلة من إقالته.