"شرعية" ركلة جزاء العمري وطرد فابينيو .. تحرك رسمي يحسم الجدل في لقطتي النصر والاتحاد!

حملت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، العديد من اللقطات المثيرة للجدل، خاصة في اليوم الأخير من الجولة، الذي شهدت انتصارًا شاقًا للنصر أمام الفيحاء، وريمونتادا تاريخية للاتحاد ضد الخليج.

ونجح الاتحاد في العودة من التأخر برباعية نظيفة، للتعادل مع الخليج بنتيجة (4-4)، في سابقة لم تحدث في تاريخ دوري المحترفين السعودي، من قلب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما انتزع النصر هدفًا في اللحظات الأخيرة، بركلة جزاء سددها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسجل انتصار فريقه على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في الأول بارك.

ورغم ذلك، إلا أن هناك لقطتين أثارتا جدلًا كبيرًا بين خبراء التحكيم؛ الأولى في قرار الحكم سامي الجريس بطرد لاعب الاتحاد فابينيو تفاريس، والثاني في احتساب الحكم محمد الهويش، لركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع.