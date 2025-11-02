Fabinho Cristiano Ronaldo Nassr Fayha IttihadGetty
محمود خالد

"شرعية" ركلة جزاء العمري وطرد فابينيو .. تحرك رسمي يحسم الجدل في لقطتي النصر والاتحاد!

"الجدل التحكيمي" عنوان الجولة السابعة في دوري روشن..

حملت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، العديد من اللقطات المثيرة للجدل، خاصة في اليوم الأخير من الجولة، الذي شهدت انتصارًا شاقًا للنصر أمام الفيحاء، وريمونتادا تاريخية للاتحاد ضد الخليج.

ونجح الاتحاد في العودة من التأخر برباعية نظيفة، للتعادل مع الخليج بنتيجة (4-4)، في سابقة لم تحدث في تاريخ دوري المحترفين السعودي، من قلب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما انتزع النصر هدفًا في اللحظات الأخيرة، بركلة جزاء سددها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسجل انتصار فريقه على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في الأول بارك.

ورغم ذلك، إلا أن هناك لقطتين أثارتا جدلًا كبيرًا بين خبراء التحكيم؛ الأولى في قرار الحكم سامي الجريس بطرد لاعب الاتحاد فابينيو تفاريس، والثاني في احتساب الحكم محمد الهويش، لركلة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

  • انقسام خبراء التحكيم بين جزائية النصر وطرد نجم الاتحاد

    في مباراة الخليج والاتحاد، قرر الحكم سامي الجريس، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، إشهار البطاقة الحمراء في وجه فابينيو، في الدقيقة 32.

    واتفق عدد من خبراء التحكيم على أن لقطة فابينيو لا تستوجب البطاقة الحمراء، وإنما الاكتفاء بالإنذار، فيما تأكد غياب وسط الاتحاد، عن مباراة الديربي أمام الأهلي، بموجب قرار الحكم، في قمة الجولة الثامنة.

    أما عن مباراة النصر والفيحاء، فقد قرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء للأصفر، بداعي مخالفة اللاعب فيانويفا، سواءً بلمسة يد أو ضرب للاعب عبد الإله العمري أثناء منافسة هوائية على الكرة.

    تلك اللقطة أثارت جدلًا كبيرًا بين خبراء التحكيم، بين مؤيد بداعي لمسة اليد أو الضرب، ومعترض يؤكد أن هناك زوايا أخرى، تشير لعدم لمس لاعب الفيحاء للكرة، والمنافسة الطبيعية مع العمري دون ضرب.

  • تحرك رسمي لحسم الجدل في الواقعتين

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن لقطتي ركلة جزاء والنصر وطرد فابينيو، ستتصدران اجتماع لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المقرر انعاقده يومي 16 و17 نوفمبر، في مدينة الدمام.

    الاجتماع سيشهد أيضًا مناقشة جميع الحالات التحكيمية، منها أيضًا مباراة الأهلي والرياض، التي شهدت جدلًا كبيرًا، وحالة طرد فابينيو أمام الخليج، بجانب مراجعة عدة حالات تحكيمية أخرى في مباريات دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للجنة الحكام، خلال موسم 2025-2026، وذلك بعدما قرر اتحاد الكرة تقليص الاجتماعات، إلى ثلاثة، بدلًا من انعاقدها كل شهر ونصف، من أجل تخفيض التكاليف، على أن يصل الحكام إلى الدمام في 15 نوفمبر، قبل يوم من انعقاد الاجتماعات والمحاضرات والاختبارات اللياقية.

    وبالتزامن مع احتساب الهويش لركلة جزاء النصر، نشر البرتغالي روبن نيفيش، نجم وسط الهلال، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، تحمل "إيموجي" لصور ضاحكة، كما اتفق معه البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الزعيم، الذي نشر قصة أيضًا، بعبارة "ركلة جزاء سوبر"، مع إيموجي "ممزوج بين أيدي تصفق ووجوه غاضب وأخرى ضاحكة.

    من جانبه، نشر رياض محرز، نجم الأهلي، صورة من المباراة، التي محمد الهويش وأمامه جواو فيليكس وحارس الفيحاء موسكيرا، في الدقائق الأخيرة، مع إيموجي لأيدي تصفق ووجوه تضحك.

    وبالمثل فعل مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، الذي علق على تغريدة عبر منصة (إكس)، باحتساب ركلة جزاء للنصر، ليعلق أيضًا بالوجوه الضاحكة.

    وبدوره، استغل بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لشن هجوم ضد الحكم محمد الهويش، بسبب ركلة الجزاء.

    وقال إيمانويل إنه تيقن بأن الحكم عندما توجه لشاشة الـVAR، كان سيبقى لـ3 أو 4 دقائق، ثم يصدر قراره ضد الفيحاء.

    وأضاف مدرب الفيحاء أن فريقه كان يستحق الفوز، والخسارة جاءت لظروف خارجة عن إرادته، خاصة وأن ممثل المجمعة لم يفقد تركيزه حتى آخر دقيقة.

    وقال بيدرو إن تقنية الفيديو ذاتها التي استدعت الحكم اليوم، فعلت ذلك مسبقًا أمام الاتحاد، ودائمًا ما يحدث ذلك الأمر مع الفيحاء، مضيفًا أن النصر بالمركز الأول ولديه أفضل خط هجوم، ولا يتصور أن النصر بحاجة لهذه الأمور الخارجة عن النطاق.

    في المقابل، رد جورج جيسوس، مدرب النصر، على ما قاله بيدرو، مؤكدًا أن ركلة الجزاء صحيحة ولا شك في ذلك، بينما لم يشاهدها مدرب الفيحاء كي يخرج ويقول غير صحيحة، على حد وصفه.

  • وماذا حدث مع الأهلي؟

    وكان ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للأهلي، قد شنّ هجومًا ضد التحكيم، في مباراة الرياض، بقيادة السلوفيني رادي أوبرينوفيتش.

    وجاء اعتراض الفهمي على ركلة الجزاء "الجدلية" في الدقائق الأخيرة، التي سجل منها توزي هدف تعادل الرياض بالدقيقة 90+11، فضلًا عن طرد لاعب وسط الأهلي، زياد الجهني، في الدقيقة 102.

    ووصف الفهمي ما حدث بـ"الاستفزاز التحكيمي"، مضيفًا أن الأهلي خاطب لجنة الحكام، وأن ركلة الجزاء تلك لا تحتسب إلا في اليونان.