ردًا على مضايقات جماهير فياريال.. ما معنى احتفال لامين يامال بعد هدفه في شباك الغواصات؟

تحولت أرضية ملعب "لا سيراميكا" إلى ساحة لمعركة جانبية ساخنة بين الجوهرة الشابة لامين يامال وجماهير فياريال، التي شنت هجوماً عنيفاً بصافرات الاستهجان ضد اللاعب عقب تسببه في طرد ريناتو فيجا بالشوط الأول، متهمة إياه بالمبالغة.

لكن رد يامال جاء "قاسياً وبارداً" في آن واحد؛ إذ لم يكتفِ بتسجيل هدف الاطمئنان، بل احتفل بإيماءة "التصفير" ساخراً من هتافاتهم، قبل أن ينقل سخريته إلى "إنستجرام" بنشر صورة الاحتفال مرفقة برموز "ضحك" تعبيرية، في رسالة لا مبالاة واضحة.

هذا النضج في التعامل مع الضغوط نال إشادة مدربه هانز فليك، الذي دافع عن لاعبه مؤكداً أن "البطاقة الحمراء كانت واضحة تماماً". واعتبر المدرب الألماني أن ما فعله يامال درس في الثبات الانفعالي، قائلاً: "على لامين أن يعرف كيف يتعامل مع هذه المواقف العدائية، وقد فعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة.. تسجيل الأهداف هو الرد الأبلغ لإسكات الجميع".