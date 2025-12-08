Getty Images Sport
ريال مدريد يمنح تشابي ألونسو "الفرصة الأخيرة".. وتحديد قائمة البدلاء!
ريال مدريد يسقط أمام سيلتا فيجو
في ليلة درامية بامتياز، تلقى ريال مدريد صفعة مدوية في معقله "سانتياجو برنابيو" بسقوطه أمام سيلتا فيجو بنتيجة (0-2).
افتتح السويدي الشاب ويليوت سويدبرج التسجيل بلمسة فنية رائعة في الدقيقة 53، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على آمال الملكي بهدف ثانٍ قاتل في الدقيقة 90+3، مستغلاً الاندفاع الهجومي العشوائي والنقص العددي لأصحاب الأرض، حيث تلقى تلقى فيران جارسيا بطاقة حمراء في الدقيقة 64، ثم طُرد كاريراس في الدقيقة 90+1.
هذه الهزيمة لم تجمّد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة فحسب، بل أهدت غريمه التقليدي برشلونة (40 نقطة) فرصة ذهبية للتحليق بعيداً في الصدارة، كما بات مركز الوصافة المدريدي مهددًا، حيث يتربص فياريال في المركز الثالث برصيد 35 نقطة (لعب 15 مباراة مقابل 16 للريال)، ما وضع تشابي ألونسو في موقف معقد، إذ أعرب عن استيائه العميق عقب الخسارة، واصفاً الأداء بأنه "دون المتوقع" ويفتقر للحدة المطلوبة.
وشدد المدرب الباسكي على ضرورة طي هذه الصفحة فوراً والتركيز الكامل على مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل لإظهار "وجه مغاير" وتعويض الجماهير الغاضبة.
ليلة طويلة في مدريد لحسم مستقبل ألونسو
يبدو أن انقساماً داخلياً موجود داخل غرفة الملابس منذ فترة. فمنذ بضعة أسابيع، كان الحديث يدور عن لاعبين يؤيدون تشابي ألونسو وآخرين يقفون ضده، وحسب برنامج "El Chiringuito"، فإن "تشابي ألونسو لم يدخل غرفة الملابس ولو لثانية واحدة بعد مباراة سيلتا فيجو. لم يحدث شيء، لم تكن هناك أي محادثة أو أي تواصل من تشابي مع اللاعبين".
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد عاشت ليلة عصيبة شهدت اجتماعات طارئة في 'البرنابيو' حتى ساعات الفجر الأولى، حيث بات مستقبل تشابي ألونسو على المحك أكثر من أي وقت مضى.
ورغم أن الإدارة لم تقرر إقالته، إلا أنها حددت مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة يوم الأربعاء كـ"فرصة للقيام برد فعل". ولا يقتصر استياء الإدارة على ألونسو فحسب، بل طال اللاعبين أيضاً الذين اتُهموا بالتقصير.
أسماء مرشحة لخلافة ألونسو في ريال مدريد
بعد الزلزال الذي أحدثته الهزيمة أمام سيلتا فيجو، بات كرسي تشابي ألونسو يهتز بقوة، لتنطلق بورصة الترشيحات داخل أروقة "البرنابيو" بحثاً عن المنقذ.
يتصدر المشهد زين الدين زيدان، "رجل الطوارئ" التاريخي، رغم أن طموحه لقيادة منتخب فرنسا بعد مونديال 2026 قد يعرقل عودته الثالثة.
وفي المقابل، يظل يورجن كلوب الحلم القديم للرئيس فلورنتينو بيريز والجماهير، إلا أن منصبه الإداري الحالي في "ريد بول" يمثل عقبة رئيسية.
وعلى الصعيد الداخلي، يبرز ألفارو أربيلوا (مدرب الكاستيا) كخيار يحظى بثقة الإدارة، لكن صداقته الحميمة مع ألونسو قد تجعل قبوله المهمة معقداً، بينما يلوح في الأفق خيار سانتياجو سولاري، مدير كرة القدم الحالي، كحل مؤقت سبق تجربته.
أما الأسطورة راؤول جونزاليس، فرغم كونه متاحاً بلا فريق، إلا أنه يبدو الحلقة الأضعف في القائمة لغياب الدعم الحقيقي له من صناع القرار في النادي.
ماذا بعد لريال مدريد في الفترة المقبلة؟
تكشف نتائج ريال مدريد الأخيرة عن فريق يعاني من "انفصام كروي" واضح؛ فبينما يُظهر "شخصية البطل" في المواعيد الكبرى، يعود ليتعثر بغرابة أمام الخصوم الأقل شأناً.
دخل الفريق مواجهة سيلتا منتشياً بفوز كاسح على أتلتيك بيلباو (3-0)، وهو انتصار جاء ليوقف نزيفاً مقلقاً للنقاط شهدته الجولات السابقة بتعادلات مخيبة أمام جيرونا (1-1)، إلتشي (2-2)، ورايو فاييكانو (0-0)، وهي مباريات كان يُفترض أن تكون في المتناول.
المفارقة تكمن في أن هذا التذبذب المحلي تخللته انتصارات مدوية على حساب برشلونة ويوفنتوس، مع سقوط آخر أمام ليفربول (الذي يعاني هذا الموسم).
ولا يمتلك ريال مدريد رفاهية الوقت للملمة جراحه بعد تعثر سيلتا فيجو، إذ يجد الفريق نفسه أمام "جدول انتحاري" ومسار شاق لا يقبل الأخطاء خلال الشهرين المقبلين. يبدأ "الاختبار الأعظم" فوراً يوم الأربعاء المقبل بقمة تكسير العظام أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، تليها رحلات محفوفة بالمخاطر في الليجا لمواجهة ألافيس، إشبيلية، وريال بيتيس توالياً.
