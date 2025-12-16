"ربما يلعب كرة السلة".. زوجة رافينيا تنفجر غضبًا بعد إعلان جوائز "ذا بيست"!

تُوّج النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل لاعب في العالم لعام 2025، مكللاً موسماً أسطورياً بقميص باريس سان جيرمان.

واستحق الجناح البالغ من العمر 28 عاماً هذا اللقب عن جدارة بعدما لعب دور القائد الملهم في تحقيق الحلم الباريسي، ظافراً بلقب دوري أبطال أوروبا بعد فوز كاسح في النهائي على إنتر ميلان، إلى جانب الجمع بين لقبي الدوري والكأس في فرنسا.

وهيمن ديمبيلي على الجوائز الفردية بانتزاعه لقب "لاعب الموسم" في كل من الدوري الفرنسي ودوري الأبطال.

وقد تفوق ديمبيلي في سباق الجائزة على مواطنه كيليان مبابي والموهبة الإسبانية لامين يامال، ليؤكد تربعه منفرداً على عرش الساحرة المستديرة.

وجاء استبعاد رافينيا من الثلاثي الأول، كما حدث في جائزة الكرة الذهبية (احتل الترتيب الخامس)، إلى جانب استبعاده من تشكيلة العام 2025 من الفيفا ليشعل الجدل من جديد حول استحقاق النجم البرازيلي مكانًا أفضل، بفضل موسمه الاستثنائي مع برشلونة، والذي قاد فيه الفريق للتتويج بالثلاثية المحلية، إلى جانب بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.