real madrid GFX
معتز الجمال

رايو فاييكانو وريال مدريد | عقدة "فاييكاس" تضرب مبابي.. والسخرية الكتالونية من "ركلات الجزاء" تتحقق!

واصل ريال مدريد نزيف النقاط، وفشل في فك "عقدة" ملعب فاييكاس، ليسقط في فخ التعادل السلبي (0-0) أمام جاره رايو فاييكانو في مباراة عجز فيها عن إيجاد الحلول.

لم يتمكن الفريق الملكي من استعادة توازنه سريعاً بعد "صفعة" الخسارة الأوروبية التي تلقاها منتصف الأسبوع الماضي على يد ليفربول، ليضيف تعثراً جديداً في الدوري.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما ارتفع رصيد فاييكانو إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

  • ريال مدريد بلا حلول أمام رايو فاييكانو

    كشف الشوط الأول عن مفاجأة تكتيكية كبيرة، حيث لم يكتفِ فاييكانو بمجاراة ريال مدريد، بل تفوق عليه بوضوح في السيطرة والخطورة.

    نجح فاييكانو في اختراق الثلث الأخير والوصول لعمق منطقة الخصم، بينما عانى ريال مدريد من عقم هجومي واضح وعجز عن خلق أي خطورة حقيقية داخل الصندوق.

    صب الاستحواذ في صالح أصحاب الأرض (54%)، كما شكل خطورة كبيرة على مرمى الميرينجي، الذي غاب تمامًا عن تشكيل أي خطورة، وهو ما تجلى في لمس لاعبي ريال مدريد الكرة 4 مرات فقط في منطقة جزاء الخصم، مقابل 17 لفاييكانو.

    وكان الشوط الثاني بمثابة "فشل هجومي" كامل لريال مدريد، حيث كشف عن عجز تام في إنهاء الهجمات. على الرغم من التبديلات الهجومية للمدرب تشابي ألونسو (بإشراك رودريجو وسيبايوس وترنت ألكسندر أرنولد).

    صحيح أن ريال مدريد استحوذ على الكرة (54%) وسدد 21 مرة على المرمى خلال المباراة، لكن الفعالية كانت كارثية، حيث ذهبت تسديدتان فقط بين القائمين والعارضة طوال 90 دقيقة.

    في المقابل، لم يكتفِ فاييكانو بالدفاع، بل كان الطرف الأخطر. فعلى الرغم من تسديداته الأقل (13 تسديدة)، إلا أنه تفوق بوضوح في جودة الفرص، حيث سجل "أهدافاً متوقعة (xG)" بلغت 1.19 مقابل 0.82 فقط لمدريد، وخلق فرصتين خطيرتين مقابل واحدة لمدريد.

    • إعلان

  • "لا احتفال دون ركلة جزاء"

    يبدو أن سخرية توني فريشا، المرشح الرئاسي السابق لبرشلونة، "لا احتفال دون ركلة جزاء"، والتي أطلقها عقب خسارة ريال مدريد أمام ليفربول، قد وجدت صدىً مثيراً للسخرية في تعثرهم الأخير بالدوري أمام رايو فاييكانو (0-0).

    فبعد الفشل في التسجيل أوروبياً (أمام ليفربول)، عاد ريال مدريد ليفشل في الفوز محلياً. والمفارقة أن الفريق الذي سخر منه فريشا لـ"اعتماده" على ركلات الجزاء، وجد نفسه ضحية لعدم احتساب ركلة جزاء واضحة في الدقيقة 25 لصالح جود بيلينجهام، في لقطة أثارت جدلاً كبيراً.

    وكأن مقولة فريشا تحققت "عكساً"؛ فعندما غابت ركلة الجزاء المستحقة (في رأي أنصار مدريد)، غاب "الاحتفال" (أي الفوز) بالفعل.

    ويأتي هذا الجدل في وقت تسلط فيه الأضواء على كثرة الركلات المحتسبة لريال مدريد هذا الموسم، والتي بلغت 9 ركلات جزاء في 16 مباراة (6 في الدوري و3 في دوري الأبطال). ويتصدر كيليان مبابي قائمة المسددين بست ركلات (أهدر واحدة منها ضد برشلونة)، بينما سدد فينيسيوس ركلتين (أهدر واحدة ضد فالنسيا). هذا الرقم المرتفع هو ما يغذي سخرية خصوم الريال، لكن حادثة بيلينجهام تمنح مدريد الحجة بأنهم حُرموا من ركلتهم العاشرة، وربما من الفوز، علمًا بأن الميرنجي فشل للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم في هز الشباك بمختلف المسابقات.

  • FBL-ESP-LIGA-RAYO VALLECANO-REAL MADRIDAFP

    لعنة فاييكاس مستمرة

    فشل نادي ريال مدريد مجدداً في فك "عقدة" ملعب "دي فاييكاس"، بعد أن اكتفى بالتعادل السلبي (0-0) المخيب للآمال أمام مضيفه رايو فاييكانو اليوم.

    وبهذه النتيجة، تستمر معاناة الفريق الملكي على هذا الملعب، الذي أصبح يمثل تحدياً صعباً له في السنوات الأخيرة. وتؤكد الأرقام هذه العقدة، حيث يعود آخر انتصار حققه ريال مدريد في معقل رايو فاييكانو إلى تاريخ بعيد، وتحديداً في 26 فبراير 2022، حين تمكن الفريق من خطف فوز بشق الأنفس بهدف وحيد سجله المهاجم الفرنسي السابق كريم بنزيما.

  • دين هاوسن.. ثقة ألونسو تتقلص!

    لم يكمل المدافع الشاب، دين هاوسن، الذي كلف النادي ما يقارب 62.5 مليون يورو، سوى شوط واحد في مباراة ريال مدريد أمام رايو فاييكانو. ورغم أن هاوسن يُعد ركيزة أساسية هذا الموسم، إلا أن المدرب قرر سحبه مع بداية الشوط الثاني (في الدقيقة 46) والدفع بالخبير إيدير ميليتاو.

    جاء هذا التبديل السريع كإجراء احترازي، فخلال الـ 45 دقيقة التي لعبها، كان هاوسن نشطاً دفاعياً (7 تشتيتات للكرة وقطع تسديدة واحدة)، لكنه ارتكب خطأ وحيداً نال على إثره بطاقة صفراء.

    ويُفسر هذا القرار بأنه مؤشر واضح على اهتزاز ثقة الجهاز الفني في قدرة اللاعب الشاب على إكمال المباراة تحت ضغط الإنذار. ويبدو أن "تاريخ" اللاعب هذا الموسم، حيث غاب بالفعل عن إحدى المباريات بسبب "الإيقاف لبطاقة حمراء"، قد دفع المدرب لعدم المغامرة بخشية حقيقية من تعرضه لطرد جديد يُعقد المباراة، مفضلاً تأمين الخط الخلفي على الفور.

  • Rayo Vallecano de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مبابي يغيب.. فيغيب ريال مدريد

    انتهت سلسلة مميزة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي سجل في آخر 8 مباريات بالدوري الإسباني، ولم يغب عن التسجيل سوى في مباراة واحدة بالجولة الثالثة أمام مايوركا.

    اختفى مبابي بشكل واضح بين مدافعي فاييكانو، فاختفت معه خطورة ريال مدريد، هداف الدوري الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا هذا الموسم، أصبح مصدر الخطورة الوحيد للنادي الملكي، والذي ثبت للمباراة الثانية على التوالي أن إيقافه يعني إيقاف خطورة الميرينجي، وهو التحدي الأبرز، الذي يجب أن يتعامل معه تشابي ألونسو في الفترة المقبلة.

دوري المؤتمر الأوروبي
سلوفان براتيسلافا crest
سلوفان براتيسلافا
سلوفان
رايو فاليكانو crest
رايو فاليكانو
فاييكانو
الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد