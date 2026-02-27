Getty Images Sport
ترجمه
راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد يغيب بسبب إصابة في الرقبة بعد اصطدامه بإدواردو كامافينجا، مما يسبب صداعًا دفاعيًا لألفارو أربيلوا
اصطدام مخيف مع كامافينغا
وقع الحادث خلال مباراة ريال مدريد الأوروبية المثيرة ضد بنفيكا، مما جعل المشجعين يحبسون أنفاسهم. دخل المدافع الشاب أسينسيو في صراع جوي عنيف مع زميله في الفريق. وفقًا لما أوردته صحيفة ماركا، شبه المتفرجون هذا الاصطدام العنيف بحادث سيارة، حيث تحمل الشاب الإسباني وطأة القوة عندما انحنى رقبته إلى الخلف بعنف. أشارت الأضرار الجسدية الهائلة الناجمة عن الاصطدام على الفور إلى أن هذه الإصابة ليست إصابة كرة قدم عادية.
لم يضيع الطاقم الطبي للنادي أي وقت في الاستجابة للوضع المقلق على أرض الملعب. وإدراكاً لخطورة الإصابة التي تشبه إصابة الرقبة، قام الطاقم الطبي بتثبيت أسينسيو بعناية في طوق عنقي قبل نقله على نقالة خارج الملعب. تم نقله على الفور إلى مستشفى محلي لإجراء فحص طارئ، حيث تمت مراقبته عن كثب تحت إشراف كبير الأطباء في ريال مدريد، نيكو ميهيتش، لاستبعاد أي إصابة خطيرة في العمود الفقري.
- Getty Images
التشخيص الرسمي وآخر أخبار أسينسيو
بعد ليلة عصيبة من المراقبة الطبية والفحوصات الشاملة في المستشفى، أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا لتوضيح حالة المدافع. أعطى التقرير الطبي انفراجة، حيث أكد: "بعد الفحوصات التي أجراها قسم الخدمات الطبية في ريال مدريد للاعبنا راؤول أسينسيو، تم تشخيص إصابته بتمزق في العنق. في انتظار تطور الحالة". على الرغم من أن الصورة الأولية كانت مقلقة للغاية، إلا أن التشخيص أشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد تجنب لحسن الحظ أسوأ السيناريوهات فيما يتعلق بعموده الفقري.
على الرغم من الألم الواضح والإحباط من غيابه عن المباريات المحلية القادمة، ظل أسينسيو إيجابياً بشكل ملحوظ بشأن عودته في نهاية المطاف إلى الملعب. سارع إلى نشر رسالة على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لطمأنة جماهير ريال مدريد القلقة، مما يدل على قوة شخصيته. كتب: "شكراً على جميع رسائل التشجيع! كان مجرد خوف! هيا بنا إلى الجولة التالية. هلا مدريد!" جلبت رسالته المتفائلة الراحة الفورية للمشجعين الذين يتابعون تعافيه.
أربيلوا يواجه نقصًا حادًا في الدفاع
على الرغم من أن تفاؤل اللاعب الشخصي يعد علامة إيجابية، إلا أن الواقع العملي للمدرب ألفارو أربيلوا يزداد تعقيدًا. فقدان أسينسيو يخلق فراغًا كبيرًا في الفريق في الوقت الذي يستعد فيه لمباراة صعبة بدنيًا في الدوري الإسباني ضد خيتافي. كان خريج الأكاديمية قد أصبح بشكل غير متوقع ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق الأول هذا الموسم، وغيابه المفاجئ يسلط الضوء على النقص المقلق في العمق الذي يعاني منه حاليًا خط الدفاع في سانتياغو برنابيو.
بينما يراقب الطاقم الطبي مرحلة راحة أسينسيو، يجد أربيلوا نفسه يواجه جدول مباريات صعبًا بخط دفاع ضعيف. في الوقت الحالي، أنطونيو روديجر وديفيد ألابا هما الوحيدان المتاحان للاختيار من بين المدافعين الأساسيين الذين يتمتعون بلياقة بدنية كاملة. هذه الحالة غير المستقرة لا تترك للطاقم الفني أي هامش للخطأ أو التناوب التكتيكي خلال فترة يكون فيها كل نقطة مهمة، مما يضع ضغطًا بدنيًا وعقليًا هائلاً على المدافعين المخضرمين المتبقين.
- Getty Images Sport
الانتظار على هويجن وسط مشاكل الإصابات
وسط كآبة الأزمة الدفاعية الحالية، هناك بصيص أمل ضعيف في الأفق فيما يتعلق بالتعزيزات المحتملة. يقترب المدافع الشاب دين هويجن تدريجياً من المراحل النهائية من إعادة تأهيله بعد تعافيه من إصابة محبطة في ربلة الساق خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، يتوخى القسم الطبي الحذر الشديد؛ حيث أنه لم يستأنف بعد التدريبات الجماعية الكاملة، ولا يزال وجوده في مباراة خيتافي الوشيكة محل شك كبير ومستمر.
يدرك النادي جيدًا أن العودة المبكرة لهويجن قد تؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد، مما سيزيد من معاناة أربيلوا. في الوقت الحالي، يظل التركيز الأساسي منصبًا على تعافي أسينسيو يومًا بعد يوم من إصابته الشديدة في الرقبة. مع عدم وجود جدول زمني محدد لعودته إلى المنافسة، يجب على ريال مدريد التكيف بشكل إبداعي مع غيابه والأمل في أن يتمكن نجومه المتبقون من تحمل متطلبات المنافسة الشاقة على الألقاب في عدة جبهات.
إعلان