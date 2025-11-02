أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رسميًا عن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات يوم الثلاثاء، حيث وقع الاختيار على الحكم الروماني المخضرم إشتفان كوفاتش ليكون الحكم الرئيسي لهذه القمة النارية.

ويعاون كوفاتش على خطوط التماس في ملعب أنفيلد مواطناه ميهاي ماريكا وفيرينتس تونيوجي، وسيكون الألماني باستيان دانكيرت مسؤولاً عن تقنية الفيديو (VAR) والسويسري فيداي سان مساعدًا له، حسبما أفاد (UEFA) على موقعه الإلكتروني.

ويُعتبر الحكم الروماني كوفاتش واحدًا من أبرز حكام "فئة النخبة" المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث بدأ مسيرته التحكيمية في الدوري الروماني عام 2007 وحصل على الشارة الدولية من الفيفا في عام 2010، ما سمح له بإدارة المباريات القارية والدولية.

كان الإنجاز الأبرز الأول في مسيرته هو اختياره لإدارة أول نهائي في تاريخ بطولة دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022، والذي جمع بين نادي روما الإيطالي وفينورد الهولندي في تيرانا، وانتهى بفوز روما.

وتكرر هذا الشرف في عام 2024 عندما تم تكليفه بإدارة نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في دبلن، والذي شهد فوز أتالانتا التاريخي على باير ليفركوزن، قبل أن يتولى صافرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الفائتة، حين حقق باريس سان جيرمان أول ألقابه الأوروبية في التاريخ، بعد الفوز على إنتر الإيطالي بخماسية نظيفة.

على مستوى دوري أبطال أوروبا، اشتهر كوفاتش بإدارة مباريات حاسمة وعالية التنافسية. ومن أشهر المباريات التي أدارها، مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022 بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي 4-3 في مباراة وُصفت بأنها ملحمية.