ديوغو دالوت يحذر زملائه في مانشستر يونايتد من عدم الاستهانة بدوري أبطال أوروبا بعد أن لعبوا عددًا "غير كافٍ" من المباريات في موسم 2025-2026
عودة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك
كان موسم 2025-26 تجربة مقلقة بالنسبة للنصف الأحمر من مانشستر. مع الخروج المبكر من الكؤوس المحلية والغياب التام عن المسابقات الأوروبية، فإن النادي في طريقه لخوض أقل عدد من المباريات منذ موسم 1914-15. بالنسبة لنادٍ بمكانة مانشستر يونايتد، فإن عدم خوض مباريات في منتصف الأسبوع يمثل فراغًا صارخًا.
على الرغم من غياب المباريات الأوروبية هذا الموسم، هناك شعور متزايد بالتفاؤل في مسرح الأحلام. تحت القيادة المؤقتة لمايكل كاريك، خضع مانشستر يونايتد لتحوّل جذري في مستواه. وقد دفعهم الفوز 2-1 على كريستال بالاس يوم الأحد إلى المركز الثالث، وهو أعلى مركز لهم في الدوري منذ 2023. وقد وضعهم هذا الانتعاش في موقع متميز لضمان إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، وهو ما يصر دالوت على أنه يجب اعتباره الحد الأدنى للمضي قدمًا.
لا يمكن اعتبار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمراً مفروغاً منه
كان دالوت صريحًا بشأن الوضع الحالي، حيث قال: "أعتقد أن مواسم مثل هذه جيدة لتدرك أنك عندما تلعب في الدوري الأوروبي وخاصة دوري أبطال أوروبا، فهذه هي أفضل السنوات، وهذه هي أفضل المواسم. هذا العام نلعب، لا أعرف، 40 مباراة كحد أقصى لأننا خرجنا من الكؤوس حتى في المرحلة المبكرة، لذلك هذا بعيد كل البعد عما يجب أن يكون عليه النادي والمسابقات التي يجب أن نلعب فيها".
وأضاف: "لذلك عندما نكون هناك، عندما نحقق الهدف الرئيسي الذي أعتقد حقًا أننا سنحققه الموسم المقبل، إذا كنا نلعب في دوري أبطال أوروبا، لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه. نحن بحاجة إلى إعادة النادي إلى هناك".
كان الفوز على بالاس مثالاً آخر على العزيمة التي غرسها كاريك في الفريق. بعد أن تأخر في البداية بهدف من رأسية ماكسنس لاكروي، عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة بهدفين من برونو فرنانديز وبنجامين سيسكو. يعتقد دالوت أن هذه الانتصارات الصعبة هي السمة المميزة لفريق مقدر له أن يكون في القمة. "نحن ندرك جيدًا أننا لكي نتمكن من تحقيق ذلك، علينا أن نخوض مباريات مثل مباراة اليوم، حيث لا نسيطر على المباراة طوال 90 دقيقة، وحيث لا نلعب أحيانًا كما ينبغي، ولكننا نجد طرقًا للفوز. وأعتقد أن هذا هو ما يميز أحيانًا أولئك الذين يبقون في صدارة الترتيب وأولئك الذين يبدأون في خسارة النقاط والتراجع في الترتيب. لقد مررنا بذلك، لذا أعتقد أننا في هذا الموسم، إذا أردنا الوصول إلى نهاية الموسم وتحقيق الهدف الذي نريده، فإننا بحاجة إلى مباريات مثل هذه".
عامل برونو فرنانديز
لا يزال قائد النادي برونو فرنانديز شخصية مركزية في هذا الانتعاش. على الرغم من تحقيقه إنجازًا مذهلاً بوصوله إلى 200 هدف مع النادي - متفوقًا على لاعبين مثل ديفيد بيكهام وريان جيجز - يشعر دالوت أن مواطنه لا يزال يُقَدَّر بأقل من قيمته من قبل بعض الأوساط في عالم كرة القدم، ولا يزال مستقبله موضوعًا للنقاش حتى مع استمراره في تحمل العبء الهجومي لفريق كاريك.
سارع دالوت للدفاع عن قائده عندما سُئل عما إذا كان صانع الألعاب يُعتبر أمرًا مفروغًا منه: "أعتقد ذلك قليلاً. عندما تكون مستقرًا للغاية، وعندما تلعب لسنوات عديدة على مستوى عالٍ جدًا، أحيانًا عندما لا تشارك في مباراة واحدة، يبدأ الناس في الشك ويبدأون دائمًا في التفكير أنك يجب أن تفعل ذلك طوال الوقت. لكن هذا هو أصعب شيء في كرة القدم، أن تكون مستقرًا طوال الموسم، سواء كنت ستواجه تقلبات أم لا، لكنه دائمًا لاعب وشخص يظهر طوال الوقت ولا يختبئ أبدًا، لذا أعتقد أن هذا ما يحتاجه هذا النادي".
تأثير كاريك في أولد ترافورد
تغيرت الأجواء في أولد ترافورد بشكل كبير خلال هذه السلسلة من المباريات دون هزيمة. نجح كاريك في إعادة إقامة صلة بين مقاعد البدلاء والمدرجات، والتي يشعر العديد من المشجعين أنها كانت مفقودة منذ سنوات. أثبت المدرب المؤقت أنه قادر على التعامل مع لحظات الشدائد، مثل عدة "تعديلات" تكتيكية في الشوط الأول التي ألهمت العودة الأخيرة. أشاد دالوت بقيادة فرنانديز على أرض الملعب باعتبارها امتدادًا رئيسيًا لرؤية كاريك، مشيرًا إلى كيفية توجيه القائد لزملائه في الفريق خلال الأوقات الصعبة.
وقال دالوت عن التواصل بين النجوم ذوي الخبرة: "هذا مهم لأنه يبقيك حياً خلال المباراة في كل لحظة. إنه لاعب يستطيع قراءة المباراة جيداً ويمكنه قراءة جميع المراكز على أرض الملعب تقريباً. لذلك، يحب دائماً توجيهك في هذا الشأن. إذا كان لديه شيء يعتقد أنه يمكن أن يساعدك فيه، فسيقوله دون أي مشكلة". مع اشتداد المنافسة بين الفرق الخمسة الأولى، يبدو لاعبو مانشستر يونايتد الأساسيون أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على ضمان أن تظل الموسم بدون كرة القدم الأوروبية استثناءً وليس القاعدة الجديدة.
