ديوغو دالوت يحذر زملائه في مانشستر يونايتد من عدم الاستهانة بدوري أبطال أوروبا بعد أن لعبوا عددًا "غير كافٍ" من المباريات في موسم 2025-2026

كان دالوت صريحًا بشأن الوضع الحالي، حيث قال: "أعتقد أن مواسم مثل هذه جيدة لتدرك أنك عندما تلعب في الدوري الأوروبي وخاصة دوري أبطال أوروبا، فهذه هي أفضل السنوات، وهذه هي أفضل المواسم. هذا العام نلعب، لا أعرف، 40 مباراة كحد أقصى لأننا خرجنا من الكؤوس حتى في المرحلة المبكرة، لذلك هذا بعيد كل البعد عما يجب أن يكون عليه النادي والمسابقات التي يجب أن نلعب فيها".

وأضاف: "لذلك عندما نكون هناك، عندما نحقق الهدف الرئيسي الذي أعتقد حقًا أننا سنحققه الموسم المقبل، إذا كنا نلعب في دوري أبطال أوروبا، لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمرًا مفروغًا منه. نحن بحاجة إلى إعادة النادي إلى هناك".

كان الفوز على بالاس مثالاً آخر على العزيمة التي غرسها كاريك في الفريق. بعد أن تأخر في البداية بهدف من رأسية ماكسنس لاكروي، عاد مانشستر يونايتد إلى المباراة بهدفين من برونو فرنانديز وبنجامين سيسكو. يعتقد دالوت أن هذه الانتصارات الصعبة هي السمة المميزة لفريق مقدر له أن يكون في القمة. "نحن ندرك جيدًا أننا لكي نتمكن من تحقيق ذلك، علينا أن نخوض مباريات مثل مباراة اليوم، حيث لا نسيطر على المباراة طوال 90 دقيقة، وحيث لا نلعب أحيانًا كما ينبغي، ولكننا نجد طرقًا للفوز. وأعتقد أن هذا هو ما يميز أحيانًا أولئك الذين يبقون في صدارة الترتيب وأولئك الذين يبدأون في خسارة النقاط والتراجع في الترتيب. لقد مررنا بذلك، لذا أعتقد أننا في هذا الموسم، إذا أردنا الوصول إلى نهاية الموسم وتحقيق الهدف الذي نريده، فإننا بحاجة إلى مباريات مثل هذه".