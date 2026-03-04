ديلي ألي يتدرب مع توتنهام بعد ظهوره الخاص في هزيمة أرسنال، بينما يخطط نجم إنجلترا السابق للعودة إلى كرة القدم

وفقًا للتقارير، عاد ديلي بشكل مثير إلى مرافق تدريب توتنهام. حصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، والذي كان بلا نادٍ منذ رحيله عن نادي كومو الإيطالي العام الماضي، على إذن خاص لاستخدام الملاعب المخصصة للنخبة. وهو يجري حاليًا جلسات لياقة بدنية فردية استعدادًا لخطوته المهنية التالية.

على الرغم من أنه لا يشارك في تدريبات الفريق الأول بقيادة إيغور تودور أو الأكاديمية، إلا أن ديلي يعمل بجد تحت إشراف مدرب خاص. شارك اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مؤخرًا تقدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطعًا فيديو لتمارينه الصارمة في صالة الألعاب الرياضية وعلى العشب. حظي منشوره، الذي حمل عنوان "افعل ما يجعلك سعيدًا"، بتعليقات داعمة من زملائه المحترفين، بما في ذلك زميله السابق جاك غريليش وكايل ووكر-بيترز.