ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد | مبابي يعادل إنجاز رونالدو.. وفينيسيوس "كابوس" لا غنى عنه.. والضحية "رودريجو" ينقذ رقبة "قاتله" ألونسو!

يدين المدرب تشابي ألونسو بهذا الفوز لنجمه البرازيلي رودريجو، الذي ارتدى ثوب المنقذ بتسجيله هدف الحسم في الدقيقة 76، مجهضاً عودة أصحاب الأرض التي أطلق شرارتها كارلوس فيسينتي بعد تقدم مبابي المبكر.

هذا الفوز رفع رصيد "الميرينجي" إلى 39 نقطة، مقلصاً الفارق مع الغريم الكتالوني إلى 4 نقاط فقط، ومكرساً عقدة تاريخية لمدرب ألافيس الذي تجرع مرارة الهزيمة السابعة توالياً أمام الملكي.

وبهذا الانتصار، أكد ريال مدريد سطوته بالفوز السادس على التوالي في زياراته لهذا الملعب، والانتصار رقم 20 في آخر 22 مواجهة، موجهاً رسالة بأن صراع اللقب لا يزال مشتعلاً.