دوناروما والجماهير العراقية وحارسة تشيلسي "الأفضل بالعالم" في جوائز "ذا بيست" 2025 من الفيفا

تُوّج الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، ليظفر بهذا اللقب المرموق للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية.

وجاء هذا التتويج المستحق بعد موسم استثنائي قضاه مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث لعب دوراً بطولياً في قيادة النادي الباريسي لمعانقة المجد الأوروبي والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، عقب فوز كاسح في النهائي على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

ولم يكتفِ دوناروما بالمجد القاري، بل هيمن محلياً بتحقيق الدوري والكأس وكأس الأبطال في فرنسا، فضلاً عن وصافة مونديال الأندية.

وتفوق الحارس البالغ من العمر 26 عاماً، والذي يحمي حالياً عرين مانشستر سيتي الإنجليزي، على نخبة من حراس العالم مثل كورتوا وأليسون، ليؤكد تربعه على عرش حراسة المرمى عالمياً بعد عام حافل بالإنجازات التاريخية.