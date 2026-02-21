Goal.com
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مصري من "رائحة محمد صلاح" وجوهرة جورج جيسوس.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 16

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 15 جولة ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة السادسة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • العبيدي والسالم.. معركة المهارة والأهداف في قمة الهلال والاتفاق

    على رأس المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 16، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين الهلال والاتفاق، مساء يوم الثلاثاء.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وستقدم لنا هذه المباراة، اثنين من أبرز نجوم دوري جوّي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: لؤي العبيدي "الهلال".

    * ثانيًا: جلال السالم "الاتفاق".

    العبيدي هو مفاجأة الهلال السارة، في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث فرض نفسه على كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب؛ وذلك بعدما كان بديلًا، في بداية الموسم.

    ويمتلك العبيدي حاسة تهديفية جيدة؛ ولكنه ليس بالمهاجم التقليدي داخل الصندوق، وإنما يساهم في اللعب مع لمسة فنية جميلة.

    أما السالم فهو أحد أبرز المهاجمين على الإطلاق؛ حيث يكفي أن نقول بإنه سجل 11 هدفًا في دوري جوّي للنخبة، حتى الآن.

    ويحتل السالم "وصافة" هدافي دوري جوّي؛ خلف مهاجم التعاون باسم العريني، صاحب الـ12 هدفًا.

  • مواجهة بين "مصري الفتح" ونجم النصر الذي خطف قلب جيسوس

    ثاني المباريات التي تخطف الأنظار، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع نادي النصر مع الفتح، مساء يوم الإثنين.

    وسنكون على موعد مع اسمين من العيار الثقيل، خلال مباراة النصر والفتح؛ وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: راكان الغامدي "النصر".

    * ثانيًا: محمد رفعت "الفتح".

    رفعت هو نجم مصري قادم إلى الفتح على سبيل الإعارة، من نادي المقاولون العرب؛ الذي صدر للعالم الفرعون محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي الحالي.

    ويتمتع رفعت الذي يجيد في مركز الجناح الأيسر، ببنية جسمانية رائعة؛ إلى جانب مجهوده الكبير طوال المباراة، مع حس تهديفي جيد جدًا.

    وبخصوص الغامدي فهو اسم ليس بغريب على جمهور النصر؛ حيث استدعاه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لقائمة عدة مباريات.

    ليس هذا فقط.. الغامدي شارك مع فريق النصر الأول في مباراتين بالفعل، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن منافسات دوري أبطال آسيا "2".

    وأشاد جيسوس كثيرًا بإمكانات هذا اللاعب؛ معتبرًا أنه سيكون أحد الأعمدة الرئيسية للفريق النصراوي، مستقبلًا.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • العريني والغامدي.. صراع الهدافين يشتعل في قمة الاتحاد والتعاون

    لقاء الاتحاد والتعاون، في الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ سيخطف الأنظار ليس لقوة الناديين فقط واسميهما، وإنما بسبب نجمين ينشطان في كل منهما.

    الثنائي الذي نتحدث عنهما هُنا؛ ليس إلا عمار الغامدي "الاتحاد" وباسم العريني "التعاون"، اللذين يتنافسا على لقب هداف دوري جوّي 2025-2026.

    * العريني: 12 هدفًا في "الصدارة".

    * الغامدي: 11 هدفًا في "الوصافة".

    وإذا بدأنا حديثنا عن الغامدي؛ فيكفي القول إن مستواه في دوري جوّي للنخبة، لفت أنظار المدير الفني البرتغالي لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم سيرجيو كونسيساو.

    نعم.. كونسيساو قام باستدعاء الغامدي، للمشاركة في تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل الكلاسيكو ضد الهلال، في الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي.

    ومن ناحيته.. يُعتبر العريني أحد أفضل الهدافين، في مختلف مسابقات الفئات السنية بالمملكة العربية السعودية؛ حيث يواصل فعل ذلك في دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • ثنائية منتظرة.. لقاء "السحرة" بين زيدان الخليج وآدم الأهلي

    لا يُمكن أن نتحدث عن الجولة 16 من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي؛ دون التطرق إلى مباراة الأهلي والخليج، المقررة مساء يوم الأحد.

    وسنشهد في مباراة الأهلي والخليج، اثنين من أبرز نجوم دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأهلي: موسى آدم.

    * الخليج: عبدالله زين الدين.

    آدم وزين الدين؛ ثنائي يجمع بين المهارة الفردية واللمسة الجمالية، إلى جانب الذكاء التكتيكي.

    وزيدان الصغير كما يُلقب؛ هو المفاجأة التي قدّمها الخليج إلى الكرة السعودية، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبإمكان هذا النجم الشاب أن يجد الحلول من أنصاف الفرص، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ بالإضافة إلى قدرته على اللعب في الجناح، والعمق.

    وفي المعسكر الآخر.. سنجد أن آدم من بين القلائل في الأهلي، الذين نجحوا في الحفاظ على مستواهم طوال الموسم؛ وذلك رغم تخبط الفريق بصفةٍ عامة، في دوري جوّي للنخبة.

  • مباريات أخرى.. مواهب رائعة بالجملة في انتظارنا بالجولة 16

    أخيرًا.. لن تخلو باقي مباريات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، من المواهب الرائعة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المباراة الأولى: مشاري العوفي "نيوم" ضد أحمد نمازي "ضمك".

    * المباراة الثانية: عبدالله آل عجيان "الخلود" ضد عمار اليهيبي "القادسية".

    وما يُميز هذه المواهب بحق، في هاتين المباراتين؛ هما أنهما يملكان من المهارة والذكاء، بالإضافة إلى قدرات تهديفية كبيرة.

    ومواجهة العوفي ونمازي بالذات؛ ستسحق المتابعة عن قرب من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، لما أظهره الثنائي من إمكانات رائعة.

    كذلك.. تبرز مواهب أخرى في الجولة السادسة عشر؛ مثل: "ماجد عبدالله (الشباب)، حسين الرقواني (الرياض) وفيصل الحدري (الأخدود)"، إلى جانب حارس الجبلين المُتألق عبدالرحمن الغبيني.

    الغبيني أبدع أمام النصر، في الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، رغم خسارة فريقه (0-3)؛ وذلك من خلال رد الفعل السريع، وحالات "1 ضد 1".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

