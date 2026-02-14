Goal.com
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من "رهان" رامون بلانيس في الاتحاد إلى جوهرة الهلال الضائعة.. مواهب تستحق المتابعة بالجولة 15

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 14 جولة ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة الخامسة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب على مدار يومي الأحد والإثنين؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • 4 مواهب بارزة في قمة الهلال ونيوم

    على رأس المباريات التي ستخطف الأنظار، في الجولة 15 من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين عملاق الرياض الهلال ونادي نيوم "العنيد"، الذي فاز على الأهلي والنصر سابقًا.

    وخلال هذه القمة الكروية الكبيرة، في الجولة 15 من دوري جوّي للنخية؛ سيكون علينا متابعة 4 مواهب، على النحو التالي:

    * الهلال: محمد زيد وعلي المهداوي.

    * نيوم: مشاري العوفي وجيوفاني أوليفر.

    زيد الذي يُجيد في الجناح والوسط، ليس باسم غريب على الجماهير الهلالية؛ حيث دخل قائمة الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي "6 مرات"، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أما المهداوي فهو لاعب سريع للغاية في المساحات، ويمتاز بالتحرك الرائع من الخلف للأمام؛ لذلك يرى الكثيرون أنه سيكون الأفضل في السعودية، إذا تم تحويل مركزه من الجناح إلى الظهير الأيمن.

    وبخصوص نيوم.. يجب الوقوف كثيرًا عند العوفي، الذي يُجيد في مركزي الجناح الأيمن وصناعة اللعب؛ حيث يتمتع بالكثير من المُميّزات الرائعة، على النحو التالي:

    * أولًا: لاعب بـ3 رئات؛ حيث يُقاتل ويركض ويتحرك في كل مكان، فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: مرونة تكتيكية عالية؛ حيث يستطيع تنفيذ كل ما يُطلب منه، من المدير الفني لنادي نيوم.

    * ثالثًا: مساعدات دفاعية كبيرة؛ حيث لا يبخل بالعودة إلى الخلف، والتغطية على زملائه.

  • لاعب الجبلين يواجه ثنائي النصر المرعب!

    مباراة أخرى ستخطف أنظار عشاق دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وهي تلك التي ستجمع بين نادي النصر ونظيره الجبلين، في الجولة 15 من عمر المسابقة.

    وفي النصر.. سيكون هُناك اهتمام كبير جدًا باسمين دون غيرهما؛ وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: متوسط الميدان العراقي حيدر عبدالكريم.

    * ثانيًا: الجناح الرائع عبدالرحمن سفياني.

    عبدالكريم انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ حيث نجح في تسجيل هدف بالجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة، خلال الفوز (5-0) على نادي الوحدة.

    كذلك.. شارك النجم العراقي الرائع، مع فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال الفوز (1-0) على مستضيفه أركاداج التركمانستاني؛ ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ومن ناحيته.. يقدّم سفياني أو الملقب بـ"لامين يامال السعودية"، في إشارة إلى جوهرة نادي برشلونة؛ مستوياتٍ أكثر من رائعة مع فريق النصر تحت 21 عامًا، سواء في التسجيل أو الصناعة.

    وعلى جانب آخر.. سيكون علينا التركيز مع اللاعب فيصل الدوسري، الذي يتألق في صفوف الجبلين؛ وآخرها عندما سجل هدف في شباك الخلود بالجولة 14 من دوري جوّي، رغم خسارة فريقه (1-2) أساسًا.

  • معركة المهاجمين تشتعل في مباراة الاتحاد والنجمة

    ثالث المباريات التي ستخطف الأنظار، في الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد ونظيره النجمة، مساء يوم الإثنين.

    هذه المباراة ستشهد مواجهة بين اثنين من المهاجمين الرائعين؛ أحدهما في صفوف الاتحاد والآخر مع النجمة، على النحو التالي:

    * الاتحاد: عدنان البشري.

    * النجمة: مؤيد الشراري.

    البشري الذي يُعد أحد أهم المهاجمين الواعدين في المملكة، أثار ضجة كبرى في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعدما انتقل من الأهلي إلى الغريم التاريخي الاتحاد، صيف 2025.

    ولعب الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، دورًا كبيرًا في هذه الصفقة؛ حيث يُعد البشري "رهان" هذا المسؤول، لكي يصبح أحد عناصر هجوم الفريق الأول مستقبلًا.

    وبالمعسكر الآخر النجمة.. سنجد الشراري الذي يلمع من مباراة إلى أخرى؛ حيث سجل 7 أهداف في دوري جوّي للنخبة، حتى الآن.

    آخر أهداف الشراري في مسابقة دوري جوّي؛ كانت ثنائيته التي سجلها في شباك الاتفاق بالجولة 14، وذلك رغم هزيمة فريقه (2-3) في النهاية.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • ثنائي الأخدود والبكيرية يخطف الأنظار في الجولة 15

    بخلاف اللقاءات الثلاث الماضية؛ ستكون هُناك مبارتان في غاية الأهمية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    اللقاءان اللذين نقصدهما هُنا؛ هما الأهلي والبكيرية، بالإضافة إلى القمة التي ستجمع الفتح والأخدود.

    وستقدم لنا هاتين المباراتين، مجموعة من المواهب التي يجب التركيز معها؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأهلي: عبدالله الدوسري.

    * البكيرية: ميسر الجيزاني.

    * الفتح: علي المسعود وفواز الحمد.

    * الأخدود: أحمد مجرشي.

    ولابد الإشارة إلى الجيزاني تحديدًا؛ فهو وبالرغم من معاناة فريقه البكيرية في مراكز المؤخرًا، فقد برز بشدة وتحديدًا في الجولة 13 من عمر مسابقة دوري جوّي.

    وقتها.. سجل الجيزاني هدفين؛ ليقود البكيرية للفوز (4-2) على العدالة، في واحدة من أمتع المباريات.

    أما مجرشي فقد لعب دورًا كبيرًا في فوز الأخدود (2-0) على القادسية؛ وذلك بتسجيله هدف، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

  • 5 مواهب أخرى من ظهير الاتفاق العصري لثنائي الهلال السابق

    أخيرًا.. ستقدّم لنا باقي مباريات الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ الكثير من المواهب المهمة، سواء في الخط الخلفي أو الوسط والهجوم.

    أهم هذه المواهب على الإطلاق؛ ظهير أيمن نادي الاتفاق عواد دهل، الذي يثقل موهبته من مباراة إلى أخرى.

    دهل ظهير عصري بمعنى الكلمة؛ حيث يقدّم مستوى رائع دفاعيًا، كما يتألق هجوميًا بـ"هدفين و4 تمريرات حاسمة".

    كذلك.. هُناك اثنان من أبناء الهلال سابقًا؛ سيطلان علينا في الجولة الخامسة عشر، على النحو التالي:

    *  أولًا: كريم أحمد "الرائد".

    * ثانيًا: راكان الجمعان "الخلود".

    الجمعان أو جوهرة الهلال السابقة؛ كان رحيله عن الزعيم بمثابة المفاجأة الكبرى، خاصة أنه قدّم مستويات مبهرة في خط وسط فريق تحت 21 عامًا.

    ولا يُمكن أن ننسى مهاجم العدالة المُتألق جاسم الباشا؛ إلى جانب فارس الزبيدي، اللاعب صاحب اللمسة الإبداعية في نادي العروبة.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

