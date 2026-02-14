Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط بحث النصر عن الصدارة.. الهلال يواجه "معذب الكبار" في الجولة 15 والأهلي لتفادي "مأساة الهبوط"

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ14 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع بداية الأسبوع الخامس عشر.

الأسبوع الخامس عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الأحد - الخامس عشر من فبراير 2026 -، على أن ينتهي يوم الإثنين الموافق 16 من نفس الشهر. 

  • مباريات مثيرة في الجولة الخامسة عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    على رأس هذه المباريات، التي ستخطف الأنظار في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري؛ اللقاء الذي سيجمع فريق الهلال تحت 21 عامًا، مع نظيره نيوم.

    ولن تكون هذه المباراة سهلة أبدًا؛ حيث ستواجه كتيبة الهلال بقيادة المدير الفني محمد الشلهوب، واحد من أكثر الأندية العنيدة في دوري جوّي.

    نعم.. نيوم "العنيد" يعشق المباريات أمام الأندية صاحبة الاسم الكبير؛ حيث فاز (1-0) على الأهلي في الجولة الأولى، وبنفس النتيجة ضد النصر في الأسبوع التاسع.

    أما ثاني المباريات التي تخطف الأنظار في الجولة الخامسة عشر؛ تلك التي ستجمع الأخدود صاحب "الصدارة"، مع نادي الفتح "الخامس".

    ومن ناحيتهما.. عملاقا السعودية النصر والاتحاد سيكونان على موعد مع مباراتين سهلتين - على الورق -؛ حيث سيواجه العالمي نظيره الجبلين، بينما سيضرب العميد موعدًا مع النجمة.

    وبخصوص الأهلي الذي يُعاني في دوري جوّي للنخبة؛ فهو سيكون على موعد مع "قمة أسفل الترتيب" أمام نادي البكيرية، لتفادي الهبوط مثلما حدث مع الفريق الأول في 2022.

    وتهبط الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث يتواجد الأهلي على بُعد نقطتين فقط، من ذلك.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الخامس عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 6 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026

    * الأحد "الساعة 15:50".. الرائد ضد الرياض.

    * الأحد "الساعة 18:10".. الخليج ضد العروبة.

    * الأحد "الساعة 18:15".. الشباب ضد العدالة.

    * الأحد "الساعة 18:45".. الجبلين ضد النصر.

    * الأحد "الساعة 18:55".. الوحدة ضد الخلود.

    * الأحد "الساعة 20:30".. البكيرية ضد الأهلي.

    Jawwy Elite League U21saff

    - 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026

    * الإثنين "الساعة 15:30".. القادسية ضد الحزم.

    * الإثنين "الساعة 16:45".. الفتح ضد الأخدود.

    * الإثنين "الساعة 18:15".. التعاون ضد الفيحاء.

    * الإثنين "الساعة 18:35".. النجمة ضد الاتحاد.

    * الإثنين "الساعة 18:50".. ضمك ضد الاتفاق.

    * الإثنين "الساعة 20:30".. الهلال ضد نيوم.

    Jawwy Elite League U21saff

    • إعلان

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    بل أننا شاهدنا في آخر الجولات، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع الخامس عشر.

    و"يتصدر" فريق الأخدود تحت 21 عامًا، جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن الاتفاق "الوصيف".

    وفي المركز الثالث.. يأتي عملاق الرياض النصر برصيد 30 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة أيضًا عن نادي الهلال "الرابع"، صاحب الـ29 نقطة.

    وليس ببعيد عن رباعي المقدمة؛ يتواجد فريق الفتح تحت 21 عامًا في "المركز الخامس"، برصيد 27 نقطة.

    ويبتعد "النموذجي" بفارق الأهداف فقط؛ عن العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، صاحب "المركز السادس" في جدول الترتيب.

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * الأهلي "السابع عشر": 14 نقطة.

    * الرائد "التاسع عشر": 13 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 7 نقاط.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ14 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 168 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 135 حالة فوز، مقابل 33 تعادلًا.

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 9 لقاءات فقط، من أصل الـ168 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 481 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.9 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    ويوجد ناديان في مسابقة دوري جوّي 2025-2026، حققا أقل عدد من الانتصارات "مبارتان"؛ بينما فريق الهلال تحت 21 عامًا، هو الأقل هزيمة.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 14 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الأخدود والاتفاق (10 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية والشباب (2 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (11 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (35 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الخلود (9 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (10 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (37 هدفًا).

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وحافظ باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا؛ على "صدارة" هدافي دوري جوّي للنخبة، برصيد 11 هدفًا.

    وتقدّم عاصم محمد، مهاجم نادي النصر المُتألق، إلى "وصافة" هدافي دوري جوّي للنخبة؛ برصيد 10 أهداف من 14 جولة، بالتساوي مع نجم الاتفاق جلال السالم.

    ومن ناحيته.. يتواجد عبدالله آل عجيان المنتقل من الأخدود إلى نادي الخلود، خلال الميركاتو الشتوي، في "المركز الثالث" بقائمة الهدافين؛ وذلك بعدما سجل 9 أهداف، حتى الآن.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 11 هدفًا.

    * 2/ عاصم محمد (النصر) وجلال السالم (الاتفاق): 10 أهداف.

    * 3/ عبدالله آل عجيان (الخلود): 9 أهداف.

    * 4/ عمار الغامدي (الاتحاد): 8 أهداف.

    * 5/ عبدالعزيز جرموش (الهلال)، مراد خضري (الوحدة)، جيفرسون راموس (الفتح) ومؤيد الشراري (النجمة): 7 أهداف.

    * 6/ لؤي العبيدي (الهلال)، سلطان عيسى (الرياض) ومعاذ الحبيب (الجبلين): 6 أهداف.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0