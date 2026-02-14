دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | وسط بحث النصر عن الصدارة.. الهلال يواجه "معذب الكبار" في الجولة 15 والأهلي لتفادي "مأساة الهبوط"

على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

على رأس هذه المباريات، التي ستخطف الأنظار في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري؛ اللقاء الذي سيجمع فريق الهلال تحت 21 عامًا، مع نظيره نيوم.

ولن تكون هذه المباراة سهلة أبدًا؛ حيث ستواجه كتيبة الهلال بقيادة المدير الفني محمد الشلهوب، واحد من أكثر الأندية العنيدة في دوري جوّي.

نعم.. نيوم "العنيد" يعشق المباريات أمام الأندية صاحبة الاسم الكبير؛ حيث فاز (1-0) على الأهلي في الجولة الأولى، وبنفس النتيجة ضد النصر في الأسبوع التاسع.

أما ثاني المباريات التي تخطف الأنظار في الجولة الخامسة عشر؛ تلك التي ستجمع الأخدود صاحب "الصدارة"، مع نادي الفتح "الخامس".

ومن ناحيتهما.. عملاقا السعودية النصر والاتحاد سيكونان على موعد مع مباراتين سهلتين - على الورق -؛ حيث سيواجه العالمي نظيره الجبلين، بينما سيضرب العميد موعدًا مع النجمة.

وبخصوص الأهلي الذي يُعاني في دوري جوّي للنخبة؛ فهو سيكون على موعد مع "قمة أسفل الترتيب" أمام نادي البكيرية، لتفادي الهبوط مثلما حدث مع الفريق الأول في 2022.

وتهبط الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ حيث يتواجد الأهلي على بُعد نقطتين فقط، من ذلك.

وفيما يلي.. مباريات الجولة الخامس عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 6 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026

* الأحد "الساعة 15:50".. الرائد ضد الرياض.

* الأحد "الساعة 18:10".. الخليج ضد العروبة.

* الأحد "الساعة 18:15".. الشباب ضد العدالة.

* الأحد "الساعة 18:45".. الجبلين ضد النصر.

* الأحد "الساعة 18:55".. الوحدة ضد الخلود.

* الأحد "الساعة 20:30".. البكيرية ضد الأهلي.

- 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026

* الإثنين "الساعة 15:30".. القادسية ضد الحزم.

* الإثنين "الساعة 16:45".. الفتح ضد الأخدود.

* الإثنين "الساعة 18:15".. التعاون ضد الفيحاء.

* الإثنين "الساعة 18:35".. النجمة ضد الاتحاد.

* الإثنين "الساعة 18:50".. ضمك ضد الاتفاق.

* الإثنين "الساعة 20:30".. الهلال ضد نيوم.

