Jawwy Elite League U21
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من مايسترو الهلال إلى صفقة الأهلي وسد النصر.. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 17

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv Jawwy

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 16 جولة ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة السابعة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب من السبت إلى الثلاثاء؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

اقرأ أيضًا.. دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | صدارة الهلال مهددة في الجولة 17 وسط ترقب من النصر.. وعلى روبن نيفيش مشاهدة ما يحدث!



  • صفقة الأهلي تخطف الأنظار.. ومواجهة عاطفية لـ"خضري"

    على رأس المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 17، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين الأهلي والوحدة، مساء يوم الأحد.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    السبب في خطف هذه المباراة للأنظار، في الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي؛ هي متابعة لاعبين اثنين، على النحو التالي:

    * أولًا: مراد خضري "الوحدة".

    * ثانيًا: البرازيلي ريكاردو ماتياس "الأهلي".

    ماتياس الذي تعاقد معه الأهلي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، قادمًا من إنتر ناسيونال البرازيلي، مقابل 10 ملايين يورو؛ شارك مع فريق تحت 21 عامًا، رغم بعض الأخبار السابقة عن رفضه ذلك.

    وسجل ريكاردو هدفًا ضد الخليج، في المباراة التي خسرها الأهلي (1-2)؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

    أما خضري فسيخطف كل الأضواء؛ وذلك بسبب مواجهته لفريق طفولته الأهلي، حيث كان يُلقب وقتها بأنه عمر السومة الجديد.

  • "مايسترو" الهلال ضد نجم الأخدود المتألق

    ثاني المباريات التي ستخطف الأنظار في الجولة 17، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ هي تلك التي ستجمع بين الهلال والأخدود، مساء الإثنين.

    وستخطف هذه المباراة الأنظار؛ بسبب اللاعب محمد زيد، المتفجر حرفيًا مع فريق الهلال تحت 21 عامًا.

    ويقدّم زيد مستويات مبهرة مع الزعيم، في المباريات الماضية؛ آخرها عندما سجل ثنائية ضد الاتفاق، في الجولة 16 من مسابقة الدوري.

    ويجيد زيد أو "مايسترو الهلال"، في عديد المراكز فوق أرضية الملعب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وسط الميدان رقم 8.

    * ثانيًا: جناح أيمن.

    * ثالثًا: صانع ألعاب ومهاجم وهمي.

    وبخلاف زيد.. ستكون الأنظار مُسلطة كذلك على فيصل الحدري، نجم فريق الأخدود تحت 21 عامًا؛ والذي يقدّم أداءً جيدًا للغاية.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • "سد" النصر في مهمة خاصة أمام "ساحر" ضمك

    ثالث المباريات التي يجب التركيز معها، في الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي ستجمع بين عملاق الرياض النصر ضد نادي ضمك، مساء الثلاثاء.

    التركيز مع هذه المباراة؛ سيكون بسبب تواجد لاعب مهاري ضد حارس عملاق، على النحو التالي:

    * النصر.. الحارس مباراك البوعينين.

    * ضمك.. الجناح الأيسر أحمد نمازي.

    البوعينين هو أحد أفضل حراس دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.

    ويتمتع حارس الفريق النصراوي بردات فعل رائعة؛ إلى جانب إجادة في "1 ضد 1"، وتعامل ممتاز مع العرضيات.

    أما نمازي؛ فهو أحد أمهر لاعبي دوري جوّي، مع امتلاك تسديدات قوية للغاية أيضًا.

  • ثنائي مبهر يستحق المتابعة في مباراة التعاون والحزم

    رابع المباريات التي تستحق المتابعة، في الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تلك التي تجمع التعاون مع الحزم، مساء الأحد.

    نعم.. هذه المباراة ستجمع اثنين من مفاجآت دوري جوّي للنخبة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ على النحو التالي:

    * أولًا: عبدالملك الحربي "التعاون".

    * ثانيًا: فايز هوساوي "الحزم".

    الحربي ذلك "الساحر الأيسر" للتعاون، يمتلك مهارة وسرعة؛ إلى جانب ذكاء تكتيكي عالٍ للغاية، فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    أمام هوساوي؛ فيكفي القول إنه سجل 4 أهداف في أربع مباريات، خلال شهر فبراير من مسابقة الدوري.

    stc tv Jawwy

  • مجموعة من المواهب الأخرى في الجولة 17

    باقي مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ستكون مليئة بالمواهب التي لا يُمكن تجاهُلها، على النحو التالي:

    * الاتحاد: طلال حاجي.

    * الرياض: فال مودو.

    * القادسية: إياد هوسا.

    * نيوم: نواف البخيت. 

    كما يبرز اسم فيصل الدوسري أيضًا؛ والذي قدّم مستويات رائعة مع ناديه الجبلين، في شهر فبراير 2026.

    وسجل الدوسري هدفين في شهر فيراير؛ وذلك رغم معاناة الجبلين في دوري جوّي، باحتلاله "المركز العشرين" في جدول الترتيب.

    وأساسًا.. معظم النجوم سالفي الذكر، ظهروا مع الفريق الأول لأنديتهم؛ ويمتلكون من الخبرات والأداء الرائع، الكثير.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  Jawwy Elite League U21

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0