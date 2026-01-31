Goal.com
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "من ثنائية الهلال الممتعة إلى مايسترو الاتحاد الشهير".. مواهب تستحق المشاهدة في الجولة 13

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 12 جولة ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة الثالثة عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تُلعب على مدار يومي الأحد والإثنين؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

اقرأ يضًا..دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الجولة 13.. كلاسيكو الهلال والاتحاد يتصدر قمم "الأسبوع الناري" ومدرب الأهلي يتحدى الجميع


  • الهلال والاتحاد.. 4 مواهب مُبهرة في الكلاسيكو السعودي

    عشاق الساحرة المستديرة سيكونون على موعد مع كلاسيكو ناري بين الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذا الكلاسيكو الناري، سيضم مجموعة من المواهب السعودية البارزة؛ على رأسهم تركي الغميل، مهاجم عملاق الرياض الهلال.

    الغميل مهاجم شاب يمتلك العديد من المهارات؛ سواء على المستوى التكتيكي أو الفني أو البدني، وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: التمركز الرائع فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثانيًا: التحرك المستمر في العمق وعلى الأطراف.

    * ثالثًا: فتح المساحات إلى زملائه في الهلال.

    * رابعًا: تسديدات قوية على مرمى الخصم.

    وإلى جانب الغميل؛ ستتجه الأنظار كلها كالمعتاد إلى عبدالعزيز جرموش، جناح فريق الهلال تحت 21 عامًا.

    جرموش هو واحد من أمهر اللاعبين المتواجدين في دوري جوّي؛ بالإضافة إلى أنه لديه فعالية كبيرة على المرمى، مع إجبار لاعبي الخصم على ارتكاب أخطاء مؤثرة ضده.

    وبالمعسكر الآخر أي الاتحاد؛ يجب الوقوف عند اسمين مهمين للغاية، وهما: "متوسط الميدان فرحة الشمراني والظهير الأيمن علي الفهمي". 

    الشمراني ليس بغريب على الجماهير الاتحادية، بل هو من "أشهر الأسماء" عندما يظهر في دوري جوّي؛ خاصة أنه تواجد مع الفريق الأول كثيرًا في الأساس، بالإضافة إلى خوضه تجربة مع نادي الرياض - على سبيل الإعارة -.

    ويُعد هذا اللاعب أو "مايسترو الاتحاد"، أحد جواهر خط الوسط في السعودية؛ حيث يمتلك مميّزات كبيرة للغاية، على النحو التالي:

    *  أولًا: الربط الرائع بين الدفاع والهجوم.

    * ثانيًا: التحكم في رتم اللعب خلال المباريات.

    * ثالثًا: دقة كبيرة في التمريرات العرضية والأمامية.

    وكذلك سنكون على موعد مع لاعب أثبت نفسه في اتحاد تحت 21 عامًا؛ وهو الظهير علي الفهمي، الذي يتميّز بالانطلاقات الرائعة والدخول من الطرف للعمق.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

  • النصر والقادسية.. أسماء دفاعية بارزة ومواهب مهارية رائعة

    المباراة الثانية التي ستخطف الأنظار في الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ هي تلك التي ستجمع بين ناديي النصر والقادسية، في الدمام.

    قمة النصر ومستضيفه القادسية، ستقدّم لنا الكثير من المواهب المهمة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * النصر: عواد أمان وراكان الغامدي.

    * القادسية: عبدالله الروضان وعمار اليهيبي.

    وإذا ركزنا مع الغامدي واليهيبي؛ فنحن نتحدث عن لاعبين بمهارات فنية مبهرة في حالات "1 ضد 1"، مع صناعة الكثير من الفرص للزملاء.

    كما أن هذا الثنائي، لديه المرونة للعب في أكثر من مركز؛ فمثلًا الغامدي يُجيد في الجناح وصناعة اللعب، والوسط الأيمن أيضًا. 

    وبخصوص أمان الذي يُجيد في الظهير الأيسر وقلب الدفاع؛ فهو قائد الخط الخلفي "الأفضل" في مسابقة دوري جوّي للنخبة، بـ8 أهداف فقط في شباك الفريق خلال 12 جولة.

    وبالمثل.. الروضان المنضم إلى القادسية مؤخرًا من نادي العلا؛ منح دفاعات فارس الشرقية ثقلًا كبيرًا جدًا، وهو ما تجلى في الحفاظ على نظافة الشباك في آخر جولتين.

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • الأهلي والشباب.. شقيق نجم الهلال على رأس 4 مواهب مهمة

    الآن.. لابد أن ننتقل إلى مباراة دائمًا ما تحظى باهتمام كبير للغاية؛ سواء كان ذلك على مستوى الفريق الأول، أو حتى الفئات السنية.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv

    المباراة التي نقصدها هُنا؛ هي تلك التي تجمع بين ناديي الأهلي والشباب، بعيدًا عن معاناة الفريقين في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    وستقدّم لنا مباراة الأهلي والشباب، مجموعة من المواهب التي تستحق المتابعة في الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي؛ على رأسهم نجم الأهلي سيف دارسي، شقيق جناح الهلال الحالي عبدالكريم دارسي.

    ودارسي الصغير يتميّز بالسرعات والمهارات والتسديدات القوية؛ ولكنه يحتاج إلى بعض الانضباط التكتيكي، حتى يصبح لاعبًا كبيرًا في المستقبل.

    وبالإضافة إلى دارسي؛ يجب أن ننتبه لبعض الأسماء الأخرى؛ وذلك على النحو التالي:

    * الأهلي: متوسط الميدان وائل الجهني؛ صاحب المجهود الكبير فوق أرضية الملعب.

    * الشباب: المدافع أمجد حراج، ودينامو وسط الشباب عبدالله بن جمعان.

  • قمتان بـ"مجموعة مواهب" تستحق المتابعة في دوري جوّي

    الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، ستكون شاهدة على قمتين كرويتين؛ ستجمعان بين الأخدود والوحدة، إلى جانب الاتفاق والتعاون.

    في قمة الاتفاق والتعاون؛ يجب أن نتحدث عن لاعب يقدّم نفسه بقوة في كل مرة يُشارك فيها بمسابقة دوري جوّي للنخبة، وهو الجناح الصربي ماتيا جلوسيفيتش.

    ورغم أننا مُعتادين أن نتحدث عن المواهب السعودية؛ إلا أن جلوسيفيتش أجبرنا على الوقوف عنده، خاصة أنه يمتلك الكثير من المهارات والفاعلية في "صناعة الفرص وتسجيل الأهداف".

    ومن جانبه.. يمتلك التعاون اسم مُتألق في دوري جوّي؛ وهو آدم سيني الذي يربط بين الدفاع والهجوم بامتياز، بالإضافة إلى أهداف حاسمة لفريقه أيضًا.

    وبالقمة الأخرى التي تجمع بين الأخدود والوحدة؛ فالفريقين يمتلكان أسماءً مهمة تحدثنا عنهم سابقًا، خاصة الهداف عبدالله آل عجيان والنجم الرائع مراد خضري.

    إلا أنه لابد أن نُركز على اسمين أخريين، يقدّمان الكثير من الجهد والتضحيات في الفريقين؛ وذلك على النحو التالي:

    *  أولًا: فيصل الحدري "الأخدود".

    * ثانيًا: سطام اللحياني "الوحدة".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

  • لقاءات أخرى.. من نيمار السعودي لخبير الفتح وهداف الجبلين

    باقي مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لا يُمكن أن تمر مرور الكرام، فهي تتضمن الكثير من المواهب الشابة الرائعة.

    ويُمكن أن نلخص أسماء أبرز النجوم، في باقي مباريات الجولة 13 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ على النحو التالي:

    * ضمك: الجناح الأيسر أحمد نمازي.

    * الفتح: الجناح الأيمن عثمان العثمان.

    * الجبلين: المهاجم معاذ الحبيب.

    * الرياض: الظهير الأيسر عصام بحري.

    نمازي الذي يظهر في المباريات الكبيرة؛ قدّم لنا وجبة كروية دسمة في مباراة العدالة الماضية، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري جوّي.

    وذكرنا نمازي ببعض مهارات الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بعيدًا عن المقارنة بين اللاعبين الاثنين بالطبع؛ وذلك نظرًا للفنيات التي قدّمها ضد العدالة، والهدفين الرائعين أيضًا.

    أما العثمان فهو اسم ليس بغريب على الجماهير السعودية؛ فهو دائم الظهور في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جانب لعبه مع فريق الفتح تحت 21 عامًا.

    ويقدّم العثمان بقدمه اليسرى الرائعة والمهارية، إلى جانب خبراته الكبيرة؛ الإضافة التي يحتاجها النموذجي، في كل مرة يتواجد فيها بمباريات دوري جوّي.

    وهُناك كذلك الحبيب الذي يمتلك 6 أهداف في دوري جوّي، رغم لعبه في فريق الجبلين؛ مع تألُق الظهير الأيسر "العصري" في الرياض عصام بحري، الذي يمتلك مهارات الزيادة في العمق.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

